Игра России на международной арене: как Кремль собирает союзников

Это наша первая за 11 лет парламентская делегация в Туркменистан Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Начну издалека. Последний год в России, да и много где ещё, рвёт чарты сериал «Постучись в мою дверь». Вроде бы простенькая турецкая лента «про любовь» для девочек-подростков. Однако — детали: главный герой, стамбульский архитектор, проектирует крупные объекты… в Ашхабаде. Потому что Туркменистан — одна из самых перспективных стран Центральной Азии, и самые разные игроки стремятся зайти на её рынок. Не только в кино, но и в жизни.

И вот сейчас в Ашхабад прилетели с официальным визитом наши депутаты во главе с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. И привозят они не «пакеты с указивками», любят делать какие-нибудь американские чиновники, а предложения по равноправному партнёрству.

Непременный атрибут Ашхабада — позолоченная статуя Туркменбаши, отца-основателя нынешней Республики Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Ведь Туркменистан — шестая (по некоторым данным, и пятая) в мире страна по запасам природного газа. Нынешний Ашхабад — пожалуй, самая богатая столица в СНГ: огромный недавно открытый аэропорт побольше иных московских, повсюду новые здания в мраморе и позолоте, на перекрёстках — фонтаны с ночной подсветкой. Можно спорить относительно их архитектурного стиля, но, по крайней мере, видно: национальные доходы остаются в стране, инвестируются в развитие (а не уходят неведомо куда, как в некоторых других постсоветских республиках с прозападными режимами).

По традиции, визит наших депутатов начинается с культурной программы в Музее туркменского ковра. Показывают один из оных — размером с небольшое футбольное поле, вытканный во время Войны, в 1942 году. Музей — объект не стратегический, но его, как и административные здания, охраняют вооружённый солдаты. Потому что война десятилетиями идёт у туркмен под боком: ближайший сосед — неспокойный Афганистан.

А другой сосед, прямо за горой (Ашхабад всего в десяти километрах от границы), — тот самый Иран. С ним Республика начала выстраивать стратегические отношения ещё в девяностые, когда либералы из московских гостиных, презрительно улыбаясь, поддерживали американские санкции против страны аятолл.

В ашхабадском Музее ковра наши депутаты осмотрели туркменскую юрту Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Зато в 2022 году Россия с Ираном вдруг оказались в одной санкционной лодке. Военно-техническое сотрудничество Москвы с Тегераном начало бить рекорды. И всего неделю назад в Исламскую Республику прилетал Вячеслав Володин по той же линии парламентской дипломатии. Почему он сейчас в соседнем Ашхабаде — понятно: центральноазиатский и восточный вектор теперь превращаются в стратегические, а Туркмения — один из двух сухопутных маршрутов в Иран (с которым по вышеописанным причинам и торговля наша растёт с космической быстротой).

И вновь — начинаю фразу со слова «впервые»: Вячеслав Володин выступает с речью перед Меджлисом (парламентом) Туркменистана.

— Туркменская пословица гласит: «Лучший халат — новый, лучший друг — старый». Мы вместе прошли многие испытания, — начинает спикер. И подчёркивает, что отношения двух стран развиваются на принципах равноправия, добрососедства и уважения.

Общей границы у двух стран, правда, нет, но есть общее море — Каспий. И Володин предлагает развивать региональное сотрудничество в рамках «Каспийской пятёрки» (Россия, Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан), в том числе и парламентское измерение этого формата — взаимодействие на уровне депутатов.

— Еще один приоритет двусторонней повестки, — продолжает Володин, — укрепление связей в области образования и культуры. Ценим бережное отношение в Туркменистане к русскому языку. В 71 туркменской школе есть русские классы, обучение в которых ведется на русском.

Язык Пушкина здесь пользуется популярностью, свыше 30 тысяч студентов из Туркменистана сейчас получают образование в российских вузах: при шестимиллионном населении республики — цифра внушительная.

— Приглашаю депутатов Думы в качестве наблюдателей на выборах в Меджлис 26 марта — говорит Председатель Меджлиса — Гульшат Мамедова (да, хотя либералы любят рассуждать о «проблемах с феминизмом», заметная часть депутатов здесь, включая и спикера, — женщины).

Также Председатель Государственной Думы встречается с молодым лидером Республики — Сердаром Бердымухамедовым, передаёт ему тёплое приветствие от Президента России Владимира Путина:

— Прошлогодний визит к нам в Россию и встречи в Государственной Думе с уважаемым Аркадагом [вторым президентом Республики — Гурбангулы Бердымухамедовым — прим. ред.] дали тот импульс, благодаря которому сегодня мы здесь и будем уже работать в рамках парламентского измерения, — отмечает Володин.

Мы возвращаемся домой, думая, как же нам повезло. Солнечный Туркменистан — весьма закрытая страна, попасть сюда вне официальной делегации не так-то просто. Но, как показывает опыт, пройти сквозь эпоху мировых потрясений можно лишь сообща, укрепляя сотрудничество и открываясь друг другу.