Глава Кузбасса Сергей Цивилев во время прямого эфира помог решить проблему 99-летней бабушки-ветерана войны

Губернатор Сергей Цивилев провел прямой эфир в соцсетях вместе с молодыми блогерами Дарьей Саакян и Эриком Выходцевым. Фото: Константин Полюцкий/Пресс-служба правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев 26 января провел прямой эфир в соцсетях, В этот раз традиционное общение губернатора с жителями региона прошло в новом формате. Ведущими прямого эфира стали молодые блогеры. Председатель Молодёжного парламента Кузбасса Дарья Саакян и заведующий просветительским отделом Музея изобразительных искусств Кузбасса Эрик Выходцев вышли на связь с пользователями соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» прямо из рабочего кабинета главы региона.

«Я раньше никогда не был в кабинете губернатора», - признался Эрик, открывая дверь и здороваясь с Сергеем Цивилевым.

Губернатор показал ребятам свое рабочее место и рассказал, как новые технологии помогают ему и его команде в повседневной работе.

- У меня здесь большой экран, на который выведена производственно-управленческая система Кузбасса. Она содержит всю актуальную информацию об экономике Кузбасса, о выполнении нацпроектов, и все это я могу в любой момент посмотреть. Могу узнать обстановку в соцсетях, могу через камеры посмотреть, что происходит в регионе, например, на строительных объектах или на дорогах. У нас есть институт цифры на базе Кемеровского государственного университета, и все программы для этой системы написали наши ребята-программисты, - отметил губернатор.

Блогеры вышли на связь с пользователями соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» прямо из рабочего кабинета главы региона. Фото: Константин Полюцкий/Пресс-служба правительства Кузбасса.

Во время прямого эфира Сергей Цивилев ответил на вопросы кузбассовцев и разобрался с несколькими проблемными ситуациями. Одна из таких историй случилась накануне в Ленинск-Кузнецком, о ней местные жители сообщили в соцсетях.

- На улице Белинского живет ветеран войны Анастасия Максимовна, ей 99 лет. Ее со 2 декабря начала затапливать соседка из верхней квартиры, - рассказала Дарья Саакян. - Бабушка звонила в ЖЭК, но там не отреагировали должным образом, и бабушку продолжают топить соседи.

Сергей Цивилев тут же связался с главой Ленинск-Кузнецкого. Мэр города пообещал, что протечку устранят в кратчайшие сроки. «Управляющая компания уже приступила к ремонту», - доложил чиновник.

- А как пенсионерка будет жить в затопленной квартире? – поинтересовался Сергей Цивилев. – Насколько комфортно ей там оставаться, пока будет идти ремонт?

По словам главы Ленинск-Кузнецкого, Анастасии Максимовне на время ремонта в ее квартире предложили предоставить другое жилье. Но пожилая женщина не решается покинуть родные стены. Губернатор попросил телефон бабушки, заверив, что сам пообщается с пенсионеркой и ее семьей и обязательно решит проблему.

Сергей Цивилев регулярно отвечает на вопросы жителей в прямом эфире радио и ТВ. В этот раз общение прошло в новом формате. Фото: Константин Полюцкий/Пресс-служба правительства Кузбасса.

Еще одно ЧП случилось в Топкинском районе Кузбасса.

- В одном из региональных Telegram-каналов сегодня утром появилось такое сообщение: «В Топкинском районе в селе Черемичкино с 21 января нет подачи питьевой воды. Устранить проблему местные власти Топкинского района не захотели сразу. Воду людям не развозят, хотя население деревни – 675 человек. Здесь живут маленькие дети, взрослые люди, не считая того, что многие жители держат скот. Как жить в таких условиях в XXI веке?», - зачитал сообщение Эрик Выходцев.

- Проблема в этой деревне действительно есть, и эта ситуация не первый раз возникает, - признал губернатор и тут же связался по видеосвязи с главой Топкинского района. Глава муниципалитета сообщил, что в деревне сгорел насос, а после его замены случилась крупная авария. Коммунальщики устраняли ее три дня, работая даже ночью.

- Сегодня в 12 часов водоснабжение в поселке было восстановлено, вода во всех домах есть, - сообщил глава Топкинского района.

Сергей Цивилев рассказал, как обычно проходит его утро. Помощники докладывают губернатору обо всем, что случилось в регионе за минувшие сутки, обсуждая, в том числе и жалобы населения.

- Моя приемная работает в режиме 24/7, принимает все жалобы и сигналы от жителей. В 2018-2019 годах дело доходило до двух тысяч обращений ко мне в сутки. Мы работаем в команде и сообща решаем все проблемы, - отметил Сергей Цивилев. – Если случается авария, главы районов тут же созваниваются, и техника из одного муниципалитета идет на помощь в другой. Аварийные бригады тоже перебрасываются из одного района в другой, чтобы оперативно решать проблемы.

Макет театрально-музейного комплекса в Кемерове: под стеклянным куполом расположатся три здания - Русский музей, Кузбасский центр искусств и филиал Мариинского театра. Фото: Константин Полюцкий/Пресс-служба правительства Кузбасса.

В ходе прямого эфира губернатор также рассказал о важном для региона проекте – строительстве в Кемерове театрально-музейного комплекса. Кузбасс стал одним из четырех регионов России, где по поручению президента Владимира Путина создаются масштабные культурно-образовательные центры. Строительство арт-кластера в регионе стартовало в 2019 году. Сергей Цивилев держит этот проект на личном контроле.

- Дизайн макета театрально-музейного комплекса разрабатывали специалисты австрийской компании, - рассказал глава Кузбасса. - Под стеклянным куполом будут находиться три здания - Русский музей, Кузбасский центр искусств и филиал Мариинского театра. В театральном комплексе заложена одна из самых больших сцен, которая только существует в мире. Ещё одной особенностью сцены станет возможность её перемещения. Сам зал рассчитан на сотни человек.

По тёплому переходу в театр оперы и балета можно будет попасть сразу из гостиницы, которая строится рядом. По графику, объекты должны быть готовы к концу 2024 года.