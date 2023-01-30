«Все забудут, что такое Украина»: найдено предсказание Жириновского о начале Третьей мировой

Основатель ЛДПР не исключал, что Третья мировая может начаться в обозримом будущем Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже почти год, как с нами нет главного политического предсказателя и думского старожила-бунтаря Владимира Вольфовича. Но дело его, так сказать, живет. Жириновский сделал столько прогнозов на будущее, что многие из его заявлений лишь сейчас начинают подтверждаться с завидной точностью.

Вот и теперь, сразу после обострения в Иране, всплыло пророчество Жириновского, которое он сделал еще в 2019 году. Он тогда заявил на политическом ток-шоу, в котором участвовали и украинские эксперты:

- Эти выборы у вас (на Украине. – Ред.) последние были. В 2024 году выборов у вас не будет, потому что не будет страны под названием Украина! Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело может зайти до Третьей мировой войны. И Иран – это не Вьетнам, не Северная Корея, не Косово. Здесь будут самые страшные события! – предсказал Жириновский.

Об опасности, исходящей с Ближнего Востока, ВВЖ предупреждал не раз. Еще в 2013-м он говорил о планах Израиля и Запада по смене режимов в исламских странах:

«Главный игрок там Израиль, который боится Ирана. Но чтобы подвести войска ближе к Иранской границе, ему нужно уничтожить Сирию. Режим Асада не пропустит израильские войска к Ирану, поэтому в Израиле решили уничтожить режим Асада».

Только наше вмешательство в сирийскую войну в 2015 году не дало сбыться прогнозу Жириновского. Вряд ли бы без российской поддержки Башар Асад смог бы сохранить контроль над страной.

Но опасность для Ирана никуда не делась. В ночь на 29 января были нанесены удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде. Тегеран пока это комментирует скупо. Впрочем, можно не сомневаться, что ответ уже готовится.

А в 2021 году «Моссад» убил известного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Кстати, эта история неплохо показала западную политику двойных стандартов. После покушения на Скрипаля на Россию спустили всех собак, Британия и Европа ввели санкции. Когда же Иерусалим, почти не скрывая следов, расправился с ученым, на Западе никто и бровью не повел.

Кстати, стабильность в Иране и Сирии Москве нужна не только из-за угрозы начала Третьей мировой. Жириновский предупреждал и о возможности гуманитарной катастрофы, способной ударить по нам.

«Тогда беженцы пойдут не в Европу и не на юг, а на север, где располагается Азербайджан, Армения, Грузия – там тоже все рухнет, на Северный Кавказ, и весь этот вал может дойти до Ростова, Воронежа», - предупреждал Жириновский в 2017 году.