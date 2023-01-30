Льготная ипотека для IT-специалистов в 2023 году: названы новые условия

Льготная ипотека будет доступна для сотрудников около 20 тысяч ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Напомним, программу запустили в прошлом году по инициативе президента. По ней можно взять субсидированный кредит по ставке до 5% на сумму до 18 млн.рублей.

Условия программы льготной ипотеки для IT-специалистов в 2023 году

- Льготная ипотека будет доступна для сотрудников около 20 тысяч ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры. Их перечень размещен на портале «Госуслуг». Ранее под требования подходили около 12 тысяч компаний, так как они должны были получать еще налоговые льготы.

- Льготные кредиты смогут взять сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет, как это было раньше.

- По новым правилам получения ИТ-ипотеки ежемесячный доход будет определяться исходя из места работы, указанного в трудовом договоре. Это может быть как головной офис компании, так и региональный филиал.

- Смягчаются требования по заработной плате. Станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству в аккредитованной ИТ-компании.

При этом требования по заработной плате снижаются с 150 до 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и с 100 до 70 тысяч рублей в остальных населенных пунктах. При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними - минимальная зарплата должна составлять не менее 150 тысяч рублей в месяц.

- Работать в аккредитованной ИТ-компании после оформления кредита нужно минимум 5 лет. Если сотрудник уволится, льготная ставка для него будет действовать еще в течение шести месяцев, а не трех, как это было раньше.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у Михаила Мишустина в понедельник, общий объем выданных ипотечных кредитов для ИТ-специалистов с 2022 по 2024 годы составит около 240 млрд. рублей. На эти средства более 50 тысяч ИТ-специалистов смогут улучшить жилищные условия. В прошлом году айтишникам выдали ипотечных кредитов по льготной ставке на 54 млрд. руб. Средняя ставка по кредиту составила 4,04%. В этом году предельная ставка по кредиту составит 5% годовых. При этом, как пояснил Чернышенко, ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.