Песков назвал "блестящей" работу правительства России на фоне давления Запада

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Дмитрий Сергеевич, в этом январе исполнилось три года, как приступил к работе премьер Михаил Мишустин и сформировался его Кабинет министров, - напомнил журналист «Комсомольской правды» пресс-секретарю президента в понедельник, 30 января, и задал вопрос. - Как в Кремле, в частности, Владимир Путин, оценивают их работу? Прежде всего, в плане того, что, несмотря на многочисленные санкции США, экономику России так и не удалось, говоря языком Обамы, «разорвать в клочья», опустошить, как мечтали американцы, прилавки наших магазинов, обескровить наш Оборонпром, - что является русским чудом, большой русской загадкой.

Вот что, дословно, сказал Песков:

- Смотрите, действительно, уже три года Кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях.

Сначала - беспрецедентный вызов глобальной пандемии, ковид. И - огромные усилия, которые прилагались Кабинетом министров с тем, чтобы справиться с этим. Конечно, удалось выйти с наименьшими потерями из того, что могло быть.

Потом на смену этому пришла прокси-война (в Донбассе и на Украине. - А.Г.), которую стали против нас вести страны коллективного Запада, так называемого.

И, действительно, нам удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста.

Чуть-чуть припали, но гораздо меньше, чем были прогнозы, даже наши прогнозы.

Потенциал очень хороший. Перспективы абсолютно положительные.

Поэтому, да, - и хочу напомнить, что, собственно, президент неоднократно давал оценку работы Кабинета министров. Эта оценка всегда была положительной.

- Мы чаще всего видим заседания правительства в режиме ВКС (видеоконференцсвязь), так повелось со времен пандемии, А не собирается ли Кремль и «Белый дом» перевести это в привычный для нас очный режим? - задал я следующий вопрос.

- Бывают и очные встречи, - пояснил Песков, - бывают и очные совещания.

Но ведь мы все чему-то научились за эти два года пандемии.

И использование системы ВКС позволяет весьма оперативно собираться, экономить время на передвижение, и так далее, и так далее.

То есть, вот просто представьте себе, что, проводя совещание по ВКС, губернаторам совершенно не обязательно покидать свой регион. А без ВКС им надо вылетать в Москву, возвращаться обратно. И так далее.

Поэтому, нет худа без добра. Какие-то технологии работы мы освоили за время пандемии. И частично, наверное, там, где это удобно и эффективно, они будут сохраняться.

- И брифинги с пресс-секретарем Песковым тоже будут в таком же режиме и дальше? (Сейчас это - конференц-колл, то есть, с использованием телефонной связи)

- Нам бы только с техникой разобраться, пока она работает плохо, - заметил официальный представитель Кремля. - Но надеемся, что будет работать хорошо.

Мы работаем также над видео, как-нибудь, как мы справимся, может, и видео у нас появится.

Но пока даже со звуком не можем справиться, к сожалению…

- Классно будет! Спасибо.