Россиян ждут мини-каникулы: Как будем отдыхать в феврале и марте

Роструд рассказал, как будем отдыхать 23 февраля и 8 марта Фото: Shutterstock

Вам тоже кажется, что после новогодних каникул прошла целая вечность и пора бы уже отдохнуть по полной? Тогда для вас есть отличная новость! Роструд решил напомнить трудящимся, как мы будем отдыхать в ближайшие месяц-полтора, и первые длинные выходные нас ждут уже через три недели. Отдыхать будем аж четыре дня подряд: с четверга, 23-го числа по воскресенье, 26-е.

С чего вдруг пятница, 24 февраля, тоже стала выходным? Дело в том, что 1 января (праздничный нерабочий день) в этом году выпал на воскресенье. Чтобы россияне, не дай бог, не потеряли законный день отдыха, в таких случаях правительство переносит выходной на какую-нибудь другую дату. Этой датой и стало 24 февраля.

А вот 8 марта подкачало: всемирный женский день выпал на среду. Поэтому объединить его с какими-нибудь выходными не получится.

Заодно напомним, что работа в праздники и выходные – дело не только неприятное, но и прибыльное. Если работодатель попросит вас потрудиться в эти дни, оплата должна быть двойной. Либо же начальник обязан предоставить вам дополнительный день отдыха.