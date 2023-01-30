ВОЗ заявила о "переходном этапе" пандемии коронавируса: что это значит

Сложность с окончательной победой над коронавирусом состоит еще и в том, что вакцины, лекарства и тестирование применяются на достаточном уровне для сдерживания распространения и числа смертей далеко не вовсе странах Фото: REUTERS

Сегодня, спустя три года с момента официального объявления пандемии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ во главе с доктором Тедросом Гебрейесусом собрался для того, чтобы обсудить официальный статус ковида. Постановление гласит, что распространение коронавируса «по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC)». Отмечается, однако, что «пандемия COVID-19, вероятно, находится на переходном этапе».

Что же означает этот «переходный период» и почему пандемию решено не отменять?

- Остаются «качели» по числу заболевших и числу смертельных исходов. Год назад, когда волна Омикрона была на пике, ВОЗ еженедельно сообщала о более чем 70 тысячах смертей. В октябре 2022-го года еженедельно от ковида погибали менее 10 тысяч в неделю (и это был почти самый низкий уровень регистрируемых смертей с начала пандемии). Однако с начала декабря количество смертей от ковида вновь пошло вверх во всем мире.

- Отмена ограничений в Китае сыграла с миром злую шутку. На прошлой неделе ВОЗ сообщила о почти 40 тысячах смертей, более половины из которых пришлись на Китай.

- В общей сложности за последние восемь недель было зарегистрировано более 170 тысяч смертей от ковида.

- Сложность с окончательной победой над коронавирусом состоит еще и в том, что вакцины, лекарства и тестирование применяются на достаточном уровне для сдерживания распространения и числа смертей далеко не вовсе странах. Одновременно с этим генетическое секвенирование (выделение штаммов коронавируса, которое важно для понимания того, в какую он сторону мутирует) резко сократилось во всем мире.