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30 января 2023 14:36

Как Украина готовится сдать Артемовск: бои в городе, диверсии в форме «Вагнера» и расправы над пророссийским населением

Военкор Матюшин: ВСУ надевают форму «Вагнера», чтобы выявить и уничтожить сторонников России в городах на передовой
Авторы (2):
Иван ГРАЧЕВ
Иван ГРАЧЕВ
Мария БАЧЕНИНА
Мария БАЧЕНИНА
Боец ВСУ, раненный в боях за Артемовск.

Боец ВСУ, раненный в боях за Артемовск.

Фото: REUTERS

Об обстановке на передовой в Донбассе сайту KP.RU рассказал военкор Александр Матюшин, позывной «Варяг».

- Александр, поступает информация, что идет переброска украинских войск в район Часов Яра. Это следующий город после Артемовска (Бахмута) на пути российских войск. Почему именно в Часов Яр?

- Это единственный населенный пункт, через который еще идет питание украинских войск в Артемовске (Бахмуте. - Ред.) боеприпасами и подкреплением. С Часова Яра удобно бить практически по всем направлениям, откуда наступают наши войска.

В Часов Яр перекидываются до пяти разных украинских бригад, три из них – десантно-штурмовые. Это возможность построить там новый укрепрайон, зацепиться за него и продолжать сдерживать российское наступление.

При этом, вполне возможно, наше наступление пойдет еще и со стороны Горловки. Тогда есть риск, что Часов Яр может быть скоро отрезан от основных украинских сил.

Александр Матюшин, позывной «Варяг».

Александр Матюшин, позывной «Варяг».

Фото: YouTube

- Поступают тревожные сигналы, что в Часов Яре сейчас украинские солдаты надевают форму «вагнеровцев» и передвигаются по городу?

- Лично я не видел. Но я слышал, что такое бывает. При этом мы помним, как при штурме Соледара «вагнеровцы» надевали украинскую форму и ходили по тылам, уничтожая штабное командование украинских сил. Это применяется с обеих сторон. Эта диверсионная работа использовалась еще во время Второй мировой войны.

Вид на город Артемовск, освобождение которого уже не за горами.

Вид на город Артемовск, освобождение которого уже не за горами.

Фото: REUTERS

- Говорят, украинские спецслужбы так ищут пророссийски настроенных граждан и устраивают расправу над ними, снимая это на видео?

- В Буче была подобная провокация. Но тут, вполне возможно, этот прием используется сразу в двух видах. И чтобы под видом «вагнеровцев» уничтожать пророссийское население, создавая провокацию. И для того, чтобы вести диверсии в тылу наступающих.

Потому что российские силы уже вошли непосредственно в Артемовск, где ведутся тяжелые бои.

Кроме того, говорят о большом количестве прибывших на Украину иностранцев, которые скоро должны оказаться под Артемовском. Пока же туда закидывают теробороновцев, которых просто хватают на улицах городов.

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