Как Украина готовится сдать Артемовск: бои в городе, диверсии в форме «Вагнера» и расправы над пророссийским населением

Боец ВСУ, раненный в боях за Артемовск. Фото: REUTERS

Об обстановке на передовой в Донбассе сайту KP.RU рассказал военкор Александр Матюшин, позывной «Варяг».

- Александр, поступает информация, что идет переброска украинских войск в район Часов Яра. Это следующий город после Артемовска (Бахмута) на пути российских войск. Почему именно в Часов Яр?

- Это единственный населенный пункт, через который еще идет питание украинских войск в Артемовске (Бахмуте. - Ред.) боеприпасами и подкреплением. С Часова Яра удобно бить практически по всем направлениям, откуда наступают наши войска.

В Часов Яр перекидываются до пяти разных украинских бригад, три из них – десантно-штурмовые. Это возможность построить там новый укрепрайон, зацепиться за него и продолжать сдерживать российское наступление.

При этом, вполне возможно, наше наступление пойдет еще и со стороны Горловки. Тогда есть риск, что Часов Яр может быть скоро отрезан от основных украинских сил.

Александр Матюшин, позывной «Варяг». Фото: YouTube

- Поступают тревожные сигналы, что в Часов Яре сейчас украинские солдаты надевают форму «вагнеровцев» и передвигаются по городу?

- Лично я не видел. Но я слышал, что такое бывает. При этом мы помним, как при штурме Соледара «вагнеровцы» надевали украинскую форму и ходили по тылам, уничтожая штабное командование украинских сил. Это применяется с обеих сторон. Эта диверсионная работа использовалась еще во время Второй мировой войны.

Вид на город Артемовск, освобождение которого уже не за горами. Фото: REUTERS

- Говорят, украинские спецслужбы так ищут пророссийски настроенных граждан и устраивают расправу над ними, снимая это на видео?

- В Буче была подобная провокация. Но тут, вполне возможно, этот прием используется сразу в двух видах. И чтобы под видом «вагнеровцев» уничтожать пророссийское население, создавая провокацию. И для того, чтобы вести диверсии в тылу наступающих.

Потому что российские силы уже вошли непосредственно в Артемовск, где ведутся тяжелые бои.

Кроме того, говорят о большом количестве прибывших на Украину иностранцев, которые скоро должны оказаться под Артемовском. Пока же туда закидывают теробороновцев, которых просто хватают на улицах городов.