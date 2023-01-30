В адрес режиссера сыпались угрозы: что будет с фильмом "12 стульев" после увольнения Дмитрия Назарова

Актер Дмитрий Назаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новую экранизацию знаменитого романа Ильфа и Петрова запустили на «Мосфильме» ещё летом 2019 года. Тогда была отснята примерно десятая часть общего метража, но возникли проблемы с инвестором, деньги закончились. Проект заморозили на несколько лет. Но… не было бы счастья, да несчастье помогло. За критику СВО в соцсетях и антироссийскую позицию актера Дмитрия Назарова уволили из МХТ им.Чехова, отменили его гастроли и сняли с роли Кисы Воробьянинова в «12 стульях». Шумиха сыграла на руку создателям фильма – о замороженном проекте снова вспомнили.

Режиссер и автор сценария Пётр Зелёнов считает, что деньги на его фильм теперь найдутся и съемки скоро возобновятся.

- Это не ремейк комедии Леонида Гайдая или четырехсерийного фильма Марка Захарова. Я хочу сделать максимально близкую к авторскому тексту экранизацию. В сценарии постарался сохранить оригинальный текст одного из любимейших моих романов,- рассказал «КП» Пётр Зелёнов. - В отличие от Бендера, Киса Воробьянинов изначально присутствовал в авторских планах в качестве главного искателя сокровищ. Ильф и Петров даже посвятили ему две отдельные главы, повествующие о его дореволюционном прошлом (потом эти главы изъяли). Наш фильм начинается с истории Ипполита Матвеевича, который до революции был олигархом, миллиардером...

- Теперь вы остались без главного искателя сокровищ - без Кисы Воробьянинова. Уже знаете, кто будет сниматься в этой роли вместо Дмитрия Назарова?

- Пока присматриваюсь. Лет десять назад я бы предложил эту роль Никите Михалкову. Но время ушло. У меня есть два кандидата на эту роль. Пока называть их не буду.

Что же касается Дмитрия Назарова… Я никогда не следил за его каналом в YouTube. Вообще не очень слежу за соцсетями. И когда мне показали видео (где Назаров поет антироссийские частушки собственного сочинения – Ред.), я был ошеломлен. Не ожидал. У меня совершенно другие политические взгляды. Я патриот. Любому здравомыслящему человеку, по-моему, ясно, кто стоит за конфликтом между Россией и Украиной. То что делает Дмитрий Назаров, с моей точки зрения, неприемлемо, это за гранью. Поэтому я снял его с роли. После этого в мой адрес посыпались ругательства и угрозы.

Но я представил, что было бы, если фильм мы успели бы снять: из-за Назарова прокатная судьба картины была бы печальной. И если раньше переживал, что съемки остановились на полдороге, то сейчас даже обрадовался. Вот уж действительно: пути господни неисповедимы. Теперь понимаешь, для чего была нужна эта остановка.

- В роли Бендера по-прежнему Дмитрий Нагиев?

- Дима Нагиев - прекрасный артист, он рвется работать, ему очень хочется сыграть Бендера. На роль тёщи, которая спрятала бриллианты в одном из стульев гамбсовского гарнитура, я пригласил Светлану Немоляеву. Сперва она отказывалась: Светлана Владимировна не хочет умирать в кадре. Но мы её убедили: она умирает не по-настоящему... Мадам Грицацуева - Ирина Пегова. Дворник Тихон – Михаил Горевой. Председатель одесской бубличной артели Кислярский – Иван Агапов. Монтёр Мечников, человек, измученный нарзаном, - Александр Баширов. Эллочка- людоедка - Людмила Колесникова… Актерский состав замечательный. В фильме много комических сцен в стилистике трюкового кино, что очень затратно с точки зрения производства. Поэтому и возникли финансовые трудности. Сейчас мы активно ищем деньги. И все идет к тому, что съемки вот-вот начнутся.