Настольная книга каждого политика: что стоит почитать Байдену и Шольцу, чтобы не повторять ошибок

Экс-премьер России Сергей Степашин посоветовал политикам читать историческую литературу Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Какая книга должна быть настольной у каждого политика?» Так звучит «Вопрос дня», ответы на который мы публикуем в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» (столичный выпуск), выходящем на вторник, 31 января.

В числе наших экспертов - известный политик, общественный деятель, учёный, доктор юридических наук, председатель Попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

- Сергей Вадимович, на ваш взгляд экс-премьера, руководителя Российского книжного союза, какая книга должна быть настольной у каждого политика?

- Ой, да политики все разные. Первое, что бы я хотел - чтобы они читали. Не только докладные записки, справки и другие служебные документы. Хотя я понимаю, что свободного времени у нас немного. Поэтому главное – выбор книг.

Для большого политика важно знать свою историю, культуру, литературу своей страны.

Конечно, у каждого свой личный вкус. Но свое видение могу изложить. Так как первое образование у меня историческое, я бы прежде всего рекомендовал читать историческую литературу. Чтобы люди наконец-то, в том числе и руководители, особенно западных государств, знали историю не только своей страны, но и историю мира, историю тех проблем, с которыми мы сталкивались. Наверное, чтобы не повторять ошибок, не доводить мир до того, что сейчас происходит.

Я думаю, обязательно надо читать и художественную литературу. Сейчас много современных писателей интересных и в нашей стране, и за рубежом.

Скоро мы будем отмечать 80 лет Сталинградской битвы. Так вот, как бы мы к Сталину ни относились, на мой взгляд, после Екатерины II (я сейчас, кстати, читаю ее мемуары – интереснейшие!) это был один из самых читающих руководителей. Говорят, он прочитывал по 500 страниц в день. Причем, в архивах хранится огромное количество, в том числе, художественной литературы с его личными пометками. Ну, вы знаете, он и на спектакли ходил, и фильмы смотрел. Так что, вот тебе, пожалуйста: вроде жесткий и жестокий человек, а книжки-то читал.

- Заодно стало понятно, что сам Сергей Степашин читает.

- Я читаю разные книги. Кстати, рекомендую почитать книгу Варламова, посвященную Розанову, или Евгения Водолазкина, называется «Чагин». Она мне интересна как бывшему директору ФСБ. Там он описывает некоторых чекистов, разведчиков, контрразведчиков. Почитайте, интересно. Тем более, он пишет автор очень хорошо на самом деле.

- А если говорить конкретно о западных политиках, кому какую книгу не мешало бы полистать?

- Ну, допустим, я считаю, что Шольцу надо вникнуть в мемуары Гельмута Коля, где тот описывает госпожу Меркель. Как она его предала, что она за человек, какие у нее личные качества. Пускай почитает.

А что касается а премьер-министра Великобритании, даже забыл, Суник или Сунёк? Они так стремительно меняются у них…

- Риши Сунак.

- А, да. Я бы предложил ему почитать ему мемуары Черчилля, пятитомник «Вторая мировая война». Она издана небольшим тиражом и на нашем, на русском языке. Уникальная книга. Пускай сделает выводы, прежде чем говорить гадости о моей стране.

Ну, а что касается Байдена, я ничего ему не буду рекомендовать читать. Ему уже тяжело это делать, судя по всему.

- А нашему президенту?

- Не, ну чего я буду президенту рекомендовать? Он сам знает. Он ленинградец, он читающий человек. Кстати, как и Дмитрий Анатольевич Медведев.

Вот, скажем, они наверняка читали того же Даниила Александровича Гранина, ленинградца, его размышления о Петре Первом (книга называется «Вечера с Петром Великим»). Мы Гранина помним по другим произведениям, недавно отмечали сто лет со дня его рождения ( в 2019 году), был указ президента по этому поводу – об увековечивании его памяти.

Рассказы Гранина о Петре – это потрясающее исследование. И историческое, и литературное… Очень интересно, как формировалась та великая страна, к которой мы пытаемся быть приближены сегодня, с точки зрения силы, воли. Ну, проиграли мы шведам битву под Нарвой, зато влупили под Полтавой. И Швеция стала наконец-то нейтральной страной. Правда, сегодня вот в НАТО стремится, но тоже, скорее всего, не пустят…