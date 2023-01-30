Автомобили Lada Granta будут продавать дешевле: за это машины лишатся цвета и автоматического замка

Снова начались перебои у АвтоВАЗа — за судьбу российского автогиганта искренне переживают даже те, кто никогда не думал о покупке машины этой марки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Снова начались перебои у АвтоВАЗа — за судьбу российского автогиганта искренне переживают даже те, кто никогда не думал о покупке машины этой марки.

На днях автозавод объявил о проблемах с замками для седана Lada Granta. Автоматический центральный замок временно устанавливаться не будет. Будет механический. То есть для закрытия машины придется, как в старые добрые 70-е, повернуть ключ в замке водительской двери. А не кнопочкой с брелочка, как мы привыкли.

Сколько времени это продлится и почему возникла такая ситуация, на ВАЗе не сообщают, но говорят, что недолго, а в качестве компенсации автомобиль с механическим замком будет стоить на 3 тыс. руб. дешевле. При том, что эти машины продаются в некоторых салонах за 661 тыс руб., что ниже рекомендованной цены производителя.

Сейчас, как выяснил kp.ru, в продаже у дилеров «АвтоВАЗа» еще есть машины с автоматическим замком. С механическим, как сообщили в одном из автосалонов, начнут приходить в начале следующей недели.

- Можно будет установить сигнализацию вместе с центарльным замком в качестве дополнительной опции, - сказали kp.ru в автосалоне. - Стоимость зависит от конкретной модели.

В уважающих себя салонах за это берут от 5 тыс руб. А умельцы в гаражах берутся все сделать и за 1000 руб.

Еще одна проблема автогиганта — не стало хватать краски. Например, та же Granta поступает только в черном и белом вариантах, для «Нивы» еще осталась традиционная темно-зеленая.

Как сообщает со ссылкой на дилеров профильное издание «За рулем», более широкая цветовая гамма будет доступна не раньше марта. Проблемой озаботился и Минпромторг. Представитель ведомства отметил, что нехватка некоторых комплектующих и лакокрасочных материалов не повлияет на запланированные объемы производства и имеет краткосрочный характер.