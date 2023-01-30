Бойкое место: синергия малого бизнеса и торговых центров

Фото: Пелагия Тихонова/АГН Москва

Минпромторг России рекомендовал региональным руководителям дать места для торговли малому и среднему бизнесу поблизости от торговых центров. Предоставлять торговые места предлагают без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе.

Подробности выяснили журналисты «Комсомольской правды».

Как будут выглядеть павильоны с продукцией малых предпринимателей?

Красиво. Современные нестационарные торговые объекты - это не палаточные городки из 90-х и не примерка одежды за ширмой на картонке.

Современный формат нестационарной торговли - это высокотехнологичные павильоны и мобильные траки, наполненные современным оборудованием и эстетичные внешне - их наличие на территории, например в пешеходных зонах городов, само собой формирует уют современного городского пространства. Примеров таких множество, и не только в Москве и в Питере. Многие российские города могут похвастаться красивыми стилевыми решениями. Минпромторг ежегодно проводит конкурс «Торговля России» – так ведомство определяет лучшие практики регионов в самых разных форматах, в том числе среди нестационарных и мобильных торговых объектов. В конечном же итоге, как выглядят те или иные нестационарные объекты в регионах - это зона ответственности местной власти, которая определяет единые правила размещения, в том числе отвечает за стиль малых торговых объектов.

К чему должна в итоге привести данная инициатива?

Суть в том, чтобы располагать нестационарные и мобильные торговые объекты поблизости от покупательского трафика крупных торговых сетей. Объективно благодаря этому, во-первых, увеличивается товарное разнообразие, во-вторых, расширяются условия для сбыта продукции у малого и среднего бизнеса – это в первую очередь производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви. Организации потребительской кооперации (потребкооперативы) также получают возможность реализовать свою продукцию таким способом.

Почему бы не открыть такие точки в самих торговых центрах?

Причина довольно очевидна: множество малых предпринимателей и фермеров зачастую просто не в состоянии «потянуть» стоимость аренды в крупных торговых центрах с солидным покупательским трафиком. Есть и еще ряд объективных трудностей для малого бизнеса – это и требования к достаточно большому объему производства, к соблюдению жесткого графика поставок, и поставка в распределительный центр, расположенный, порой, в другом регионе… Такие условия, к сожалению, часто являются физически невыполнимыми для малых предпринимателей – потому и товары таких производителей сейчас в торговых сетях (которые в том числе располагаются в ТЦ) не представлены или представлены в незначительном объеме. Малые торговые объекты, в том числе нестационарные, сами не в силах сгенерировать крупный покупательский трафик. Но будучи приобщенными к существующему потоку покупателей, они способны синергетически увеличивать потребительскую активность за счет расширения товарного предложения, к примеру, востребованной у россиян фермерской продукции.

Кстати, аналогичный эффект дают всем знакомые ярмарки: чем больше продавцов и шире выбор – тем больше покупателей.

Кто должен предоставлять малым предпринимателям торговые места возле трафика крупных торговых сетей?

Со стороны федеральной власти - это рекомендации, как нужно действовать региональным властям, чтобы в наше непростое время поддержать малый бизнес.

Реализовывая инициативу по размещению нестационарных и мобильных торговых объектов возле крупных торговых центров, местные власти, собственник торговых центров, представители малого бизнеса, которые хотят открыть свои точки рядом с ТЦ, должны выступить партнерами, обсудить условия и все пожелания. Только таким образом можно гармонично, правильно и удобно для всех участников претворить в жизнь любое нововведение или предложение в сфере торговли. Отметим, что предложения Минпромторга РФ уже поддержали ряд крупных торговых сетей, фермерское сообщество («Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов») и представители торговых центров страны («Российский Союз торговых центров»).

Не отпугнет ли эта инициатива покупателей?

Нет. Даже наоборот - привлечет новых покупателей. Торговые центры и сетевые магазины (при грамотной схеме соседства с нестационарными торговыми объектами) получат общее увеличение и покупательского трафика, и продаж – а на фоне прошлогоднего падения посещаемости многие торговые центры вряд ли захотят отказаться от дополнительного потока покупателей.

Важное замечание: на муниципальных землях размещение нестационарных и мобильных торговых объектов осуществляется муниципальными властями, ими же определяются внешний вид (стилистика) торгового объекта, допустимое количество таких объектов и иные условия. А вот на участках, находящихся в собственности или в аренде у владельцев торговых центров, нестационарные и мобильные торговые объекты не могут размещаться властями самостоятельно. Размещение в таком случае, как это и принято, возможно только совместно и по согласованию с владельцами торговых центров.

Что касается требований, которые должны предъявляться продавцам – они абсолютно стандартные, точно такие же, какие по закону предъявляются любому продавцу, работающему в сфере торговли в России, будь то гипермаркет или малый торговый объект.