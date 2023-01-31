Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и во время визита в Латинскую Америку пришлось комментировать тему Украины. Фото: REUTERS

Потери ВСУ не уменьшаются

Артиллерия Западной группировки войск на Купянском направлении продолжала бить по подразделениям 14-й и 92-й мехбригад ВСУ в Тимковке и Кругляковке Харьковской области, где нивелированы полтора взвода военнослужащих незалежной. После ударов артиллерии группировки войск «Центр» по 95-й десантно-штурмовой бригаде в районе Новоегоровки ЛНР потери противника превысили 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. На Донецком направлении бойцы Южной группировки войск за сутки уничтожили более 70 украинских военнослужащих. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» били по 1-й танковой бригаде ВСУ в районе Угледара и по 102-й бригаде теробороны в районе Успеновки Запорожской области. Потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 25 украинских военнослужащих. А ведь по серьезному еще и не начинали.

В незалежной пытаются перевести АЗС на безнал

Ростислав Шурма, замглавы Офиса президента Украины, сообщил, что в его все менее гордой стране скоро запретят покупать бензин, дизель, автогаз, алкоголь, сигареты и другие подакцизные товары за наличные гривны. По данным Шурмы, этот вопрос «обсуждается» прямо сейчас. В администрации шестого президента считают, что эта мера выведет рынок топлива, алкоголя и табака из тени и принесет деньги в бюджет. Который теряет до 20 млрд гривен (более 37 млрд рублей) из-за теневых продаж топлива. Люди, теряющие страну, бояться потерять 500 млн евро...

Бойцы ВСУ — подопытные кролики для биоиспытаний

Игорь Кириллов, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, сообщил, что Украина вела испытания психо-стимулирующих и наркотических препаратов на военнослужащих. На базе Военного института Киевского национального университета имени Шевченко испытывали препарат «Антиусталость». Кириллов заявил: «Есть факты о применения военнослужащими ВСУ психостимулирующих и наркотических препаратов и проведении первичных клинических испытаний на бойцах ВСУ препарата «Антиусталость». В испытаниях принимали участие пять добровольцев-мужчин массой около 70 килограммов в возрасте до 35 лет. Их дальнейшая судьба печальна. Как и всей незалежной.

Америка ввязывается во второй Вьетнам

Род Дреер, обозреватель The American Conservativе, сообщает, что американский народ вводят в заблуждение относительно ситуации на Украине, американцы даже не подозревают, в какой «водоворот» их втягивает руководство. Дреер задается вопросом: «Что скажут американцы, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами?» Обозреватель не уверен, что американский народ готов к «обмену ядерными ударами с Россией ради расширения империи США до российских границ». Журналист убежден: «Украина – это второй Вьетнам, но с риском прямого военного конфликта с ядерной сверхдержавой». А в Вашингтоне пьют коктейли пряные — пьют, и ждут новостей.

Англосаксы лезут на рожон

Андрей Марочко, подполковник народной милиции ЛНР в отставке, сообщил, что медработник из США был тяжело ранен при детонации боекомплекта при утилизации вещей погибших военнослужащих ВСУ. По его данным, взрыв произошел в одном из медучреждений на временно оккупированной части ДНР, когда сжигали личные вещи умерших. В время инцидента технический работник медучреждения получил смертельное ранение. Ранее стало известно, что новые наемники из США и Британии начали прибывать в зону конфликта неделю назад. Дураки продолжают учиться на своих ошибках посмертно.

Шмыгаль так хочет в ЕС, что даже кушать не может

Денис Шмыгаль, премьер-министр незалежной, сообщил о намерении его державы вступить в ЕС до 2025 года. При том, по данным, Politico, Запад считает подобные планы нереалистичными. Шмыгаль заявляет:«У нас есть очень амбициозный план по вступлению в ЕС в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, у нас может уже быть предварительная стадия переговоров». А вот Politico полагает, что двухлетний срок украинских властей бросает вызов руководству Евросоюза. А «многие из старой гвардии» Европейского союза считают, что, являясь «глобальной сельскохозяйственной сверхдержавой», Украина может ослабить их привилегии и полномочия. Да, это еще то слабительное...

Число беженцев в Россию превысило 5 миллионов

С территории незалежной, начиная с февраля 2022-го, на территорию Российской Федерации прибыло уже более 5,2 миллионов беженцев. Из них 733 тысяч детей. Для беженцев в России организованы почти 900 пунктов временного пребывания. Но в них побывали меньше процента из покинувших соседнюю страну - большинство приезжих из соседнего государства разместились у родственников или решили вопрос с проживанием в частном порядке.

Шольца достали Украиной и в Южном полушарии

Канцлеру ФРГ и во время визита в Латинскую Америку пришлось комментировать тему Украины. Когда Шольца спросили о поставке Киеву боевых самолетов, глава Германии еле сдержался: «В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим все сказано». И добавил, что вместо поддержки Украины на первый план выдвигаются внутриполитические мотивы. Шольц во время визита в Чили подчеркнул, что он и президент США исключили введение «бесполетных зон» еще в самом начале конфликта, «потому что это привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО». Ну а танки, это что— так, «баловство»?

Президент Хорватии заявил, что Крым никогда не будет частью Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович выразил опасение, что все танки, которые передадут Киеву Германия, США и ряд других стран НАТО, будут уничтожены российской армией. Как и те, что передавались ранее из запасов советских времён. Глава балканской страны также выразил мнение, что признание Косова рядом стран Запада, которое «отняли у Сербии», неизбежно должно было «привести к чему-то подобному со стороны Москвы». Миланович подчеркнул, что «Крым никогда больше не будет частью Украины». А кто в этом сомневается?

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