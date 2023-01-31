Анекдоты: А ваши дети вообще в курсе, что на вашей свадьбе электрический чайник считался нормальным подарком?

Объявление на дереве в городском парке:

«Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие».

* * *

Сегодня купил курицу за 10 рублей, ананас за 5 и набор посуды на 6 персон за 2 рубля.

Боже, какое счастье играть в магазин с дочкой.

* * *

После беседы в кабинете директора шокированный отец восклицает:

- Неужели мой сын хуже всех в классе?

- Ну что вы! Что вы! В школе!!!

* * *

- Здравствуйте, это квартира Петровых?

- Да.

- Я - Алексей Краснов, и я буду жить у вас.

- Подождите, с чего это?

- Вы вчера программу на компьютер устанавливали?

- Да.

- Лицензионное соглашение до конца читали?

- Нет, никто же не читает.

- Ну вот, а там, в конце, маленькими буквами, про то, что я буду у вас жить.

* * *

Проспал на работу… Звоню, говорю, что воды нет. Иду в ванную - и действительно, воды нет…

В следующий раз скажу, что деньгами дверь завалило.

* * *

Во всем надо видеть плюсы, вот, допустим, с твоими жирными боками ты никогда не провалишься в канализационный люк.

* * *

По уровню цинизма всех превзошел наш сосед Фима, который в 2 часа ночи за стенкой горланил в караоке хит «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?».

* * *

Учитель отнимает у ученика «Плейбой»:

- Хочу видеть завтра твоих родителей!

- А чего до завтра ждать? Вот они - страница 42 - 43!

* * *

Суеверного пирата легче всего узнать по заплеванному попугаю на левом плече.

* * *

Очень веселый папаша назвал своего сына Иегова, чтобы на свадьбе поржать над его свидетелем.

* * *

Этих банкиров фиг поймешь! Сначала рассылают СМС «Бери деньги!», а как только возьмешь деньги, начинают названивать: «Отдай деньги!»

* * *

Пятница. Вечер. Гаишник останавливает машину:

- Пили?

- Нет!

- А почему? Случилось что-нибудь?

* * *

- Когда я просыпаюсь, я думаю о тебе. Целый день в моей голове только ты. Даже когда ложусь спать, я думаю о тебе... Может, наконец-то вернешь мне деньги?

* * *

- И еще согласно правилам нашей фирмы вы никому не должны разглашать величину вашей зарплаты.

- Да я, собственно, и не собирался позориться.

* * *

Самая опасная спортивная игра - это шахматы. Можно заснуть и упасть глазом на ферзя.