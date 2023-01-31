Анекдоты: А ваши дети вообще в курсе, что на вашей свадьбе электрический чайник считался нормальным подарком?

Объявление на дереве в городском парке:
«Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие».
* * *
Сегодня купил курицу за 10 рублей, ананас за 5 и набор посуды на 6 персон за 2 рубля.
Боже, какое счастье играть в магазин с дочкой.
* * *
После беседы в кабинете директора шокированный отец восклицает:
- Неужели мой сын хуже всех в классе?
- Ну что вы! Что вы! В школе!!!
* * *
- Здравствуйте, это квартира Петровых?
- Да.
- Я - Алексей Краснов, и я буду жить у вас.
- Подождите, с чего это?
- Вы вчера программу на компьютер устанавливали?
- Да.
- Лицензионное соглашение до конца читали?
- Нет, никто же не читает.
- Ну вот, а там, в конце, маленькими буквами, про то, что я буду у вас жить.
* * *
Проспал на работу… Звоню, говорю, что воды нет. Иду в ванную - и действительно, воды нет…
В следующий раз скажу, что деньгами дверь завалило.
* * *
Во всем надо видеть плюсы, вот, допустим, с твоими жирными боками ты никогда не провалишься в канализационный люк.
* * *
По уровню цинизма всех превзошел наш сосед Фима, который в 2 часа ночи за стенкой горланил в караоке хит «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?».
* * *
Учитель отнимает у ученика «Плейбой»:
- Хочу видеть завтра твоих родителей!
- А чего до завтра ждать? Вот они - страница 42 - 43!
* * *
Суеверного пирата легче всего узнать по заплеванному попугаю на левом плече.
* * *
Очень веселый папаша назвал своего сына Иегова, чтобы на свадьбе поржать над его свидетелем.
* * *
Этих банкиров фиг поймешь! Сначала рассылают СМС «Бери деньги!», а как только возьмешь деньги, начинают названивать: «Отдай деньги!»
* * *
Пятница. Вечер. Гаишник останавливает машину:
- Пили?
- Нет!
- А почему? Случилось что-нибудь?
* * *
- Когда я просыпаюсь, я думаю о тебе. Целый день в моей голове только ты. Даже когда ложусь спать, я думаю о тебе... Может, наконец-то вернешь мне деньги?
* * *
- И еще согласно правилам нашей фирмы вы никому не должны разглашать величину вашей зарплаты.
- Да я, собственно, и не собирался позориться.
* * *
Самая опасная спортивная игра - это шахматы. Можно заснуть и упасть глазом на ферзя.