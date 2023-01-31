Россия создала прочную связь с Китаем. Все преграды США не помогли

Русские матрешки в Поднебесной делать научились, а вот русскому газу и древесине альтернативу найти трудно - спрос на них растет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ИМ НУЖНА НАША НЕФТЬ

Русский с китайцем теперь не только братья навек, но и главные торговые партнеры. В прошлом году наши страны установили новый рекорд по товарообороту: отгрузили друг другу разного добра на $190,3 млрд. Это почти на треть больше, чем в 2021 году. При этом поток из России в Китай рос гораздо активнее, чем в обратном направлении. Мы поставили в Поднебесную товаров на сумму в 1,5 раза больше, чем получили (см. графику).

- Позиция номер один в российском экспорте - это энергоносители, прежде всего нефть и газ, - рассказал «Комсомолке» руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. - Все, что не пошло на Запад, пошло в Китай.

А не вышло ли так, что из Китая - снова на Запад? Бытует же такая конспирологическая версия, что Европа, перемудрив с антироссийскими санкциями, вынуждена теперь покупать у Пекина ту нефть, которую раньше покупала у нас. Но уже дороже.

Профессор Островский с этим не согласен.

- Из Китая на Запад энергоносители, скорее всего, не пойдут, - уверен эксперт. - Пекину и самому их не хватает. За прошлый год экономика КНР использовала 206 млн тонн нефти при потребности порядка 700 млн тонн. А мы поставили им где-то 85 млн тонн. Они отовсюду нефть собирают, так что отдавать ее не будут.

Товарооборот двух стран. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Главным поставщиком нефти для Китая традиционно была Саудовская Аравия, но в ноябре прошлого года Россия опередила саудитов. Всего же энергоносители (природный газ, нефть и уголь) составляют три четверти от общего объема российского экспорта в Китай.

ФАНЕРА ВСЕГДА В ЦЕНЕ

Помимо горючего, в Поднебесной ценятся и другие наши товары.

- В Китае очень популярны российские продукты, они считаются экологически чистыми, - говорит руководитель консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева. - А в этом году серьезно выросли поставки российской рыбы и морепродуктов. Они вернули себе утраченные во время коронавирусных ограничений позиции.

Еще одна важная позиция российского экспорта - древесина и изделия из нее. Тут же вспоминаются истории о хищнической вырубке наших лесов и вывозе кругляка (необработанная древесина. - Ред.) в Китай, об этом не раз писала «Комсомольская правда». Теперь браконьерству положен конец. С 1 января 2022 года вступил в силу запрет на экспорт из России необработанной древесины.

- Это коснулось поставки леса-кругляка не только в Китай, но и в Финляндию, - пояснил Островский. - Долгое время шли споры, вводить запрет или нет, Китай и Финляндия лоббировали, чтобы запрет не вводился, но все же наши законодатели сделали это. Выполнение этих норм контролируется достаточно строго, чтобы не было контрабанды.

В результате существенно выросли поставки обработанной древесины.

- Это, в частности, пиломатериалы, в основном фанера и шпон, - уточнила Раднаева. - При этом цены на российские материалы растут.

Активность бизнеса поднебесной в России. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ ЗАБИТЫ

Самая главная статья китайского экспорта в Россию… нет, не автомобили и мобильные телефоны с компьютерами, хотя их мы тоже покупаем достаточно. На первом месте - промышленные машины и оборудование. Станки, автоматические линии, силовые машины, электрооборудование, промышленная электроника... Доля продукции тяжелого машиностроения составляет в китайских поставках более 50%, и КНР стала нашим главным партнером в этом направлении, еще лет пять назад оттеснив Германию.

Выросли и поставки продукции химпрома - органические и неорганические химикаты, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов.

- Полная статистика по зарубежным поставкам сейчас закрыта, - говорит Раднаева. - Но по косвенным признакам видно, что поток товаров из Китая нарастает. Пункты пропуска на границе забиты, цены на услуги логистики растут.

Выросли и другие показатели деловой активности (см. графику). Неужто китайцы санкций не боятся?

- Да чихать они хотели на санкции! - одобрительно рубит Островский. - Когда в 1989 году были события на площади Тяньаньмэнь (были жестко подавлены студенческие протесты в Пекине. - Ред.), против Китая были введены санкции - пусть не такие жесткие, как сейчас против России, но они действуют до сих пор. И ничего. Конечно, они не будут вести себя демонстративно, но найдут возможность сделать, что посчитают нужным.

Автопром КНР. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НАУКА ОБХОДИТЬ САНКЦИИ

Один из таких хитрых приемов сделать по-своему и ни с кем не поссориться - поставки в Россию мобильных телефонов. Это делается не напрямую от известного мирового производителя, а через множество мелких фирмочек, которые захочешь - не сосчитаешь. В итоге мобильники в Россию поступают, деньги китайцы получают, а если США захотят что-то предъявить, то, как говорится в известном голливудском боевике, «Какие ваши доказательства?»

Китай не только сам адаптировался к санкциям, но и выработал алгоритм сотрудничества с другими странами, в отношении которых введены ограничения, - это Иран, Венесуэла, КНДР, Сирия, Беларусь.

- Но законы рынка никто не отменял, - говорит эксперт. - Если вам нужен товар из Китая, то вы его получите, правда, с наценкой за риск.

И все же угроза санкций наносит отпечаток на деловую жизнь Поднебесной.

- Китайские компании теперь избегают пиара, связанного с Россией, - говорит Раднаева. - Если раньше любой, даже не слишком значимый проект получал достойное освещение в прессе, то теперь этого нет, прежде всего по инициативе китайской стороны. Ее можно понять - очень часто у китайских компаний есть бизнес и в России, и на Западе, и попасть в американский санкционный список просто за ведение дел с Россией - не самое большое удовольствие. К этому нужно относиться с пониманием.

Но причина неуязвимости Китая не только в умении ловко маневрировать. Дело в том, что Запад не слишком рвется подловить Пекин на каких-то нарушениях санкционных правил. Ведь США - крупнейший торговый партнер Китая, Евросоюз тоже сильно завязан на китайскую экономику.

- Китайский рынок огромен, это 1 млрд 412 млн человек, так что все страны, все компании хотят продавать там свою продукцию, - говорит Островский.