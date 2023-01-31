Вопрос дня: Какая книга должна быть настольной у каждого политика? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента:

- Не считаю себя вправе давать рекомендации, какие книги читать, например, канцлеру ФРГ. Но хорошо бы, конечно, исторические. Что же касается Владимира Путина, то он их читает постоянно.

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Книги о премьере Российской империи Петре Столыпине и премьере СССР Алексее Косыгине, который построил в Тольятти завод «Жигулей» и обеспечил советских людей машинами, чего до него не делал никто.

Сергей Степашин, экс-премьер России, председатель Российского книжного союза:

- Не, ну чего я буду президентам рекомендовать? Наш сам знает. Путин - ленинградец, значит, читающий. Кстати, как и Медведев. А у меня на столе - мемуары Екатерины II.

Александр Борщевский, руководитель краеведческого музея, Ростовская область:

- Книги Ленина. Вот эту его цитату помню еще с военного училища: «Армии нужен крепкий тыл. Потому что самая лучшая армия будет истреблена, если ее достаточно не вооружат, не снабдят и не обучат».

Виктор Бут, российский бизнесмен:

- «Маршал Победы» Георгия Жукова. В американской тюрьме я читал ее на английском. Но этот двухтомник есть и на русском. Для политика - самое то!

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

- Устав Вооруженных сил Российской Федерации.

Семен Альтов, писатель-сатирик:

- Библия. Там все законы, которым тысячи лет, грехи и добродетели. Что такое хорошо и что такое плохо.

Геннадий Онищенко, академик РАН, зам президента Российской академии образования:

- Книг должно быть много! И чтобы они не пылились! Не надо допускать антисанитарии.

Олег Кожемяко, губернатор Приморья:

- Об истории Дальнего Востока. Эти книги вместе с военным снаряжением мы везем в зону СВО нашим воинам.

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