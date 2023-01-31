Вопрос дня: Какая книга должна быть настольной у каждого политика?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента:
- Не считаю себя вправе давать рекомендации, какие книги читать, например, канцлеру ФРГ. Но хорошо бы, конечно, исторические. Что же касается Владимира Путина, то он их читает постоянно.
Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:
- Книги о премьере Российской империи Петре Столыпине и премьере СССР Алексее Косыгине, который построил в Тольятти завод «Жигулей» и обеспечил советских людей машинами, чего до него не делал никто.
Сергей Степашин, экс-премьер России, председатель Российского книжного союза:
- Не, ну чего я буду президентам рекомендовать? Наш сам знает. Путин - ленинградец, значит, читающий. Кстати, как и Медведев. А у меня на столе - мемуары Екатерины II.
Александр Борщевский, руководитель краеведческого музея, Ростовская область:
- Книги Ленина. Вот эту его цитату помню еще с военного училища: «Армии нужен крепкий тыл. Потому что самая лучшая армия будет истреблена, если ее достаточно не вооружат, не снабдят и не обучат».
Виктор Бут, российский бизнесмен:
- «Маршал Победы» Георгия Жукова. В американской тюрьме я читал ее на английском. Но этот двухтомник есть и на русском. Для политика - самое то!
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:
- Устав Вооруженных сил Российской Федерации.
Семен Альтов, писатель-сатирик:
- Библия. Там все законы, которым тысячи лет, грехи и добродетели. Что такое хорошо и что такое плохо.
Геннадий Онищенко, академик РАН, зам президента Российской академии образования:
- Книг должно быть много! И чтобы они не пылились! Не надо допускать антисанитарии.
Олег Кожемяко, губернатор Приморья:
- Об истории Дальнего Востока. Эти книги вместе с военным снаряжением мы везем в зону СВО нашим воинам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
От «Войны и мира» до «Маленького принца»: Какие книги вдохновляли лидеров государств
Большинство правителей очень любят чтение. Прямо как мы (подробности)