Военная спецоперация на Украине 18 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года.

Украинские войска за прошедшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тысяч человек, но эти резервы уже исчерпаны, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года

Украина за последние 1,5 месяца на херсонском направлении потеряла свыше 1,5 тысячи единиц техники, в частности, 36 самолетов и семь вертолетов, убиты свыше 9,8 тысячи украинских военных, в том числе, наемников, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о вербовке украинскими спецслужбами подростков для совершения терактов.