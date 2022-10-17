Сбежавший из России Семен Слепаков заработал на свадьбе 25 тысяч долларов

Семен не сидит без работы на новом месте Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семен Слепаков давно снискал статус одного из самых высокооплачиваемых артистов. Ценник на его выступления всегда был внушительным. Кроме того, артист зарабатывал миллионы и на рекламе. Сейчас он продолжает концертную деятельность, гастролируя по Израилю, куда перебрался несколько месяцев назад.

Семен Слепаков не только сам репатриировался в Израиль, но и позаботился о своих близких. В Тель-Авиве с ним живут его родители и 92-летняя бабушка. У моря старушке, должно быть, лучше и спокойнее.

О своей новой жизни артист особо не распространяется, но иногда во время концертов признается, что переезд был непростым. Так, в консульстве ему велели приготовиться к долгому ожиданию документов. Помогли связи.

"Позвонил по знакомству по нужному номеру, но и там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством", - делился юморист.

Семен не сидит без работы на новом месте. Правда, сплетники шепчутся, что ему пришлось снизить цены на свои выступления. Слухи поспешил развеять директор одного из концертных агентств Антон Добрин. Он склонен полагать, что ценник на корпоративы Слепакова вовсе не изменился.

"В марте 2021 года я организовывал его выступление на свадьбе в Марокко. Там Слепакову платили за выступление 25 тысяч долларов. Это его обычный гонорар", - цитирует его Woman.ru.

Эксперт не увидел ничего удивительного в том, что у артиста есть охрана на концертах. "Это известное требование. Секьюрити стоят перед сценой, чтобы зрители не пытались прорваться к артисту. А еще у входа в гримерку - с этой же целью", - заключает Добрин.