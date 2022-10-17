Герой спецоперации «Z» гвардии сержант Кравцов накрыл ударом 100 националистов

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Политика — тухлое яйцо», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял свои знаменитые слова: «Вежлив бывает и палач».

РАЗБИЛ ДВА ОПОРНЫХ ПУНКТА ПРОТИВНИКА

Капитан Евгений Деканов

Заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона капитан Евгений Деканов, действуя в составе своего подразделения, выполнял задачи по огневому поражению противника Лично осуществлял корректировку огня. В результате нанесения точных огневых ударов по объектам украинских националистов в районе обороны важного населенного пункта были уничтожены два опорных пункта, более 10 единиц бронетехники и свыше 90 боевиков. Грамотные и профессиональные действия капитана Евгения Деканова, а также высокий уровень слаженности его подчиненных позволили остановить выход противника на рубежи атаки, нанесли ему ощутимые потери и сорвали наступление».

Капитан Евгений Деканов

СОЕДИНИЛ ОБОРВАННЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Младший сержант Семен Молодкин

«Старший механик - телефонист младший сержант Семен Молодкин, действуя в составе экипажа выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах пункта управления российской группировки войск. В ходе попытки уничтожить пункт управления украинские радикалы открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь и повредили часть техники и линий. Понимая, что потеря связи на пункте управления лишает командование оперативно координировать действия сил в бою, Семен, несмотря на непрекращающийся плотный огонь националистов выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению. Благодаря смелости, отваге и профессионализму Семена Молодкина, оборванные линии связи и поврежденная техника были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление российскими подразделениями в бою и отразить атаку националистов».

Младший сержант Семен Молодкин

ЗАСЕК КОЛОННУ УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ

Старший сержант Камран Алибеков

«Оператор расчета беспилотника старший сержант Камран Алибеков выполнял задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также диверсионно-разведывательных групп украинских националистов, действующих в его зоне ответственности.

В ходе ведения воздушной разведки Алибеков обнаружил колонну передвигающейся бронетехники украинских боевиков. Камран оперативно передал на командный пункт информацию о составе, направлении движения колонны и ее координаты. На основании данных, переданных Камраном Алибековым, российскими артиллерийскими подразделениями по колонне был нанесен огневой удар, в результате чего было уничтожено пять единиц бронетехники противника».

Старший сержант Камран Алибеков

УДАРОМ УНИЧТОЖИЛ 100 НАЦИОНАЛИСТОВ

Гвардии сержант Василий Кравцов

«С первых дней специальной военной операции гвардии сержант Василий Кравцов выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений и нанесению огневых ударов по позициям противника с применением реактивных систем залпового огня. Несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы, Василий Кравцов в кратчайшие сроки наводил боевую машину на цель, поражал бронированную технику и скопления противника, готовящегося перейти в наступление, чем сковывал их действия. Благодаря профессиональным навыкам сержанта Кравцова и действиям расчёта, подразделения неонацистов на протяжении нескольких часов не смогли развернуться в боевые порядки. Наступление на позиции российских войск было сорвано. В ходе боя дивизионом, в составе которого действовал Василий Кравцов, было уничтожено более ста украинских боевиков, а также 18 единиц бронированной и автомобильной техники противника».