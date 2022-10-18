Известный актер рассказал о печальной участи звезды сказки "Варвара-краса, длинная коса"

Кадр из фильма-сказки "Варвара-краса, длинная коса"

Татьяну Клюеву после фильма-сказки Александра Роу "Варвара-краса, длинная коса" называли самой красивой киноцаревной. Актриса очаровала тогда весь Советский союз. Многие были уверены, что в будущем Клюеву ждет еще большая слава. Однако судьба распорядилась иначе. Станислав Садальский рассказал о печальной участи артистки.

Татьяна Клюева 50 лет живет в Севастополе. "Живем рядом с Георгиевским монастырем. Построили с мужем большой дом. И еще квартира путем обмена появилась", - как-то хвасталась актриса.

Она никогда не жаловалась на судьбу - ни когда после стремительного взлета в карьере пережила забвение, ни после смерти любимого мужа. Офицер дальнего плавания Дмитрий Гагин когда-то раз и навсегда вошел в сердце признанной красавицы. Ради него и их родившегося сына Яна артистка жила, ждала своего капитана первого ранга из дальних походов.

"Тяжеловато, конечно, было. Муж в море, у меня на руках маленький ребенок в незнакомом городе. Какие уж там съемки! Муж, когда в плавание уходил, наказывал: «Не плакать, не жаловаться и ничего не просить! Если придут жены ребят из экипажа, обязательно помоги. Ты - жена командира", - вспоминала женщина.

А сейчас звезда советского кино столкнулась с ужасными проблемами в семье. Родной сын гонит ее из квартиры. После службы в армии Ян получил образование юриста, а сейчас он - военный аналитик.

В прошлом году Клюева стала вдовой. А спустя всего несколько месяцев она оказалась в крайне неприятной ситуации. Любимый сын решил некрасиво поступить с мамой.

"Татьяна Клюева навсегда ассоциируется с Варварой-красой. Мы учились с Таней в ГИТИСе. У нее суд с сыном Яном в Севастополе, он выгоняет маму из квартиры, которую она же после смерти мужа ему подарила… Таня в шоке. Ей уже за 70... Почему у заботливых родителей вырастают неблагодарные дети? Нет ответа", - печально заключил Станислав Садальский.