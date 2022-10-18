Анна Седокова пожаловалась на проблемы после расставания с мужем

Анна Седокова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма женаты уже два года. До недавнего времени супруги жили в Америке. Полгода назад исполнительница уехала в США вместе с детьми и с мужем, подписавшим контракт с американским клубом. За океаном Седокова почти не давала концертов и вела размеренную жизнь домохозяйки. Полтора месяца назад она вернулась в Россию. Говорят, Анна собирается открыть в Москве новый бизнес. На своей странице в соцсетях Седокова пожаловалась, что расставание с мужем дается ей нелегко.

- Я сильно скучаю по своей семье, по пальмам в Майами, супругу и щенку. Чувствовала, как теряю смысл, рвение. Чувствовала, что вот-вот поломаюсь, – пожаловалась поклонникам певица.

В Москве Седокова поселилась в отеле и почти полтора месяца живет в гостиничных стенах.

- Переезжаю. Полтора месяца живу в гостинице, потому что хочу так. И не хочу жить одна в квартире. Я привыкла, что квартира или дом — это место, где дети и собаки, где семейные ужины и завтраки. И да. Я люблю жить в гостинице, особенно в лучшей, - призналась исполнительница в соцсетях.

Анна говорит, что очень скучает по мужу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за постоянног беспокойства о близких у Седоковой обострилась ее болезнь – крапивница. Аллергия периодически мучает звезду, о чем она не раз рассказывала подписчикам. Артистка принимает антигистаминные препараты, но они ей не помогают. Хуже всего, что у певицы может в любой момент развиться сильный отек гортани – такое с ней уже было во время отпуска в Греции. Отек Квинке может быть смертельно опасным и привести к удушью. По словам Седоковой, ее единственным спасением является укол, который ей делают врачи в Москве. В России он стоит 40 тысяч рублей и отпускается по рецепту. Чтобы получить такое же лекарство в США, кроме рецепта требуются немалые деньги. В Америке укол подобного препарата стоит очень дорого.

В США певица проделала грандиозную работу над собой: всего за два месяца артистка похудела на 10 килограммов. Анна говорила, что перестала гастролировать и давать концерты. Она расслабилась, стала налегать на гамбургеры и картошку фри. Как результат – поправилась до 73 кило.

- Сделки срывались, контракты уходили другим. Последняя съемка оказалась катастрофой по одной простой причине, я чувствовала себя толстой и некрасивой. Я смотрела на картинку в экране камеры, и хотя со мной работала лучшая команда, с которой мы создали уже много красоты, я чувствовала себя уродом, - рассказывала Седокова

Певице удалось всего за два месяца скинуть 10 килограммов. Фото: соцсети.

Певица не выдержала прессинга и решила заняться спортом. В итоге за два месяца она скинула 10 килограммов.

- Ем один раз в день, но вкусно. Хожу минимум 12000 в день, каждый день увеличивая количество шагов на 100. Потому что я хочу быть лучше себя вчерашней. Каждый день. Тренируюсь пять раз в неделю. Нет никаких волшебных таблеток. Просто однажды ты подойдешь к зеркалу и скажешь: «Все достаточно», - рассказывала певица в соцсетях.

Впрочем, поклонники были уверены, что так быстро преобразиться исполнительнице помогла липосакция. Сама же Анна уверяет, что это – результат жесткой диеты и интенсивных занятий спортом.