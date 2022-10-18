В США допустили возможность развала НАТО

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По мнению ведущего дипломатического корреспондента издания The New York Times Стивена Эрлангера, экономические проблемы Турции не исключают того, что ее войска «совершенно внезапно» могут оказаться у берегов партнера по НАТО – Греции. Такой поворот событий вполне может привести к расколу альянса.

Эрлангер убежден, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отважиться на силовое решение конфликта с Грецией на фоне высокой инфляции в стране, а также из-за трудностей, который лично он испытывает перед предстоящими выборами.

Президентские выборы в Турции намечены на середину июня следующего года. Пока на них в качестве кандидата зарегистрирован только действующий глава страны, но нет никаких сомнений, что ближе к дате голосования появятся и другие, и Эрдогану очень нужны шаги, которые укрепят его популярность в стране.

– Растущая напряженность между Грецией и Турцией, обеими странами-членами НАТО, теперь угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами, – считает Элангер, называя Турцию «сложным партнером».

В первую очередь из-за того, что под руководством Эрдогана страна ведет в нынешних непростых геополитических условиях свою игру – мало того, что она отказалась поддерживать антироссийские санкции, отношения между лидерами Турции и России за последнее время улучшились, что вызывает большую озабоченность со стороны США.