Глава МЧС России Александр Куренков: Пожарные и другие оперативные службы в Ейске сработали профессионально

Глава МЧС России Александр Куренков.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
… - Все решения, принимаемые при ликвидации последствий падения самолета Су-34 в жилом массиве в Ейске, были верными, - заявил генерал-лейтенант Куренков, - За три часа с пожаром справились полностью.
Министр чрезвычайного ведомства также отметил, что всю ночь на месте ЧС (чрезвычайной ситуации. - А.Г.) в двух местах продолжался разбор завалов.
Как рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе МЧС, благодаря профессиональным, грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 - эвакуированы.
…К раннему утру, 18 октября, бойцы МЧС завершили разбор завалов.
В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела ещё 10 погибших.
Таким образом, общее их число (тела трёх человек нашли накануне) составило 13 человек, в том числе 3 детей, 19 человек в результате ЧС пострадали.
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