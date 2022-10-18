Глава МЧС России Александр Куренков: Пожарные и другие оперативные службы в Ейске сработали профессионально

Глава МЧС России Александр Куренков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Все решения, принимаемые при ликвидации последствий падения самолета Су-34 в жилом массиве в Ейске, были верными, - заявил генерал-лейтенант Куренков, - За три часа с пожаром справились полностью.

Министр чрезвычайного ведомства также отметил, что всю ночь на месте ЧС (чрезвычайной ситуации. - А.Г.) в двух местах продолжался разбор завалов.

Как рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе МЧС, благодаря профессиональным, грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 - эвакуированы.

…К раннему утру, 18 октября, бойцы МЧС завершили разбор завалов.

В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела ещё 10 погибших.

Таким образом, общее их число (тела трёх человек нашли накануне) составило 13 человек, в том числе 3 детей, 19 человек в результате ЧС пострадали.

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