Гислейн Максвелл заговорила в тюрьме

Гислейн Максвелл. Фото: REUTERS

Гислейн Максвелл, подруга финансиста-педофила Джеффри Эпштена, отбывающая за пособничество в растлении несовершеннолетних 20-летний срок в американской тюрьме, рассказала об особых отношениях с британским принцем Эндрю.

– Я считаю его дорогим другом. Он мне не безразличен, – заявила Максвелл в интервью журналистке Дафне Барак, которая собирает материал для документального фильма о бывшей светской львице.

Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максвелл, по ее словам, была откровенно потрясена заявлениями адвокатов принца Эндрю о том, что отношения венценосной особы и подруги Эпштейна не отличались особой близостью. Впрочем, она согласилась с тем, что принц поступил правильно, открестившись от дружбы с ней, понимая, что после приговора их отношения не могли продолжаться.

А затем Максвелл сделала невероятное, по мнению Дафны Барак, заявление о том, что знаменитая фотография, на которой принц Эндрю обнимает за талию Вирджинию Джуффре – подделка.

– Это фото не настоящее, – сказала Гислейн The New York Post.

Причем ранее сама же Максвелл подлинность этого фото подтверждала, тогда как защита принца и сам он настаивали на обратном.

Вирджиния Джуффре была в рядах женщин, обвинивших Джеффри Эпштейна в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Позже она подала отдельный иск против принца Эндрю, заявив, что тот неоднократно принуждал ее к интиму. Знаменитое фото было одним из главных доводов обвинения.

Секс-скандал дорого обошелся принцу – он был вынужден сложить с себя королевские полномочия и отказаться от воинских званий.

В начале года стало известно, что принц Эндрю и Вирджиния Джуффре достигли досудебного соглашения, в раках которого член британской королевской семьи стал беднее на несколько миллионов долларов, а бывшая жертва сексуального насилия отозвала иск с обвинениями в его адрес.