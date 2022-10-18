Пример Британии Лиз Трасс отказывается уходить в отставку

Лиз Трасс Фото: REUTERS

По оценкам экспертов, премьер-министры Британии становятся с каждым разом все хуже. При этом последняя из них, Лиз Трасс, настолько плоха, что депутаты британского парламента даже забыли про правило, дающее новому премьеру на год иммунитет от вотума недоверия.

Трасс, занимающая пост главы британского правительства с 6 сентября, успела так навредить экономике страны, что избавиться от политика мечтает не только народ и оппозиция, но и однопартийцы.

Сама же Лиз Трасс, дорвавшаяся до власти, уверена, что нынешнее положение в Соединенном Королевстве не способствует смене руководства и в отставку идти отказывается, несмотря на призывы парламентариев-консерваторов.

– Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры, – уверена Трасс.

Впрочем, ее предшественника, Бориса Джонсона, прозванного «скользким поросенком», выпихнуть из премьерского кресла удалось тоже далеко не с первого раза. Поэтому большинство экспертов считают, что политические дни Лиз Трасс сочтены, несмотря на ее ожесточенное сопротивление.

Представленный в конце сентября Трасс и назначенным ей министром финансов Квази Квартенгом план экономического развития страны обрушил британские рынки и практически довел до паритета фунта стерлингов и доллар США.

В качестве извинения за колоссальные промахи Трасс уволила Квартенга, но свое место желает сохранить любой ценой.