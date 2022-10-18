RUTUBE объявляет «Битву за ТВ»

17 октября RUTUBE открывает первый всероссийский интернет-конкурс «Битва за ТВ», в котором блогеры и авторы контента представят собственные видеопроекты. Победители получат возможность попасть в эфиры федеральных каналов.

С 17 октября по 7 ноября 2022 года включительно продлится прием заявок на участие в конкурсе. Для подачи заявки необходимо загрузить ролик не короче пяти минут на официальную страницу проекта или в RUTUBE Studio (личный кабинет автора). Принимаются проекты любых жанров: от классических ТВ-шоу до мультипликации.

С 8 по 17 ноября пройдет первый этап зрительского голосования, в котором смогут принять участие все желающие. Для этого необходимо быть зарегистрированным на RUTUBE. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в финал. Победителей конкурса определит профессиональное жюри посредством индивидуальной оценки и голосования. В жюри конкурса войдут топ-менеджеры четырех крупнейших российских телеканалов.

Подробнее ознакомиться с требованиями к пилотному выпуску и правилами конкурса можно на официальном сайте или RUTUBE-канале проекта.