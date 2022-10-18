Российский бизнес объединился в поддержку мобилизованных и их семей в рамках акции #МЫВМЕСТЕ

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Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и «Ассоциация менеджеров» России объединяют усилия, чтобы поддержать социальную стабильность и помочь в решении актуальных проблем, с которыми сталкивается российское общество.

Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ отвечает целям и задачам национального проекта «Образование».

Главной целью объединения российского бизнеса станет сохранение трудовых коллективов и рабочих мест, оказание поддержки мобилизованным работникам и членам их семей и обеспечение должного качества производимой продукции и услуг. Совместные усилия будут направлены на то, чтобы сохранить уровень материальной обеспеченности мобилизованных сотрудников и их семей.

«Российские предприниматели, вовлеченные сегодня в решение сложнейших задач сохранения производства, рабочих мест и трудовых коллективов, принимают на себя ответственность за поддержание и развитие экономического потенциала страны, её социальный климат. Бизнес проявляет солидарность с государством и гражданским обществом, объединяет усилия в стремлении предотвратить рост социального неблагополучия, поддерживает работников и их семьи в сложных жизненных ситуациях, оказывает необходимую помощь призывникам и членам семей, участвует своими возможностями в инициативах общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ, отвечает на современные вызовы совместными слаженными действиями», – прокомментировал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Наш бизнес всегда помогает тем, кто в этом нуждается. До пандемии, в ее разгар, с первых дней СВО. Часть предпринимателей не скрывает свой объем работы, другие настоятельно просят не упоминать их. Данная Декларация – свидетельство нашей готовности публично подтвердить, что проделанная нами и компаниями-членами Торгово-промышленной палаты работа не будет останавливаться», – заявил президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

Также Декларация является актом солидарности российского бизнеса с государством и гражданским обществом.

«Российский бизнес в полной мере осознает свою ответственность за обеспечение социально-экономического развития нашей страны. Принятие этой декларации стало результатом стремления предпринимателей показать: мы готовы прилагать все усилия для сохранения устойчивости российской экономики и оказывать материальную и социальную поддержку своим коллективам, мобилизованным работникам и их семьям», – заключил председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Участники Декларации выступят партнерами национального проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, который в данный момент специализируется на поддержке мобилизованных и их семей. Российский бизнес сможет поддержать инициативы проекта, в том числе опеку над родственниками мобилизованных, оказание психологических и юридических услуг, гуманитарную помощь.

«Представители делового сообщества России сформируют единый Координационный центр, чтобы реализовать все меры поддержки в рамках акции #МЫВМЕСТЕ», – добавил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.

«Сейчас, как и два года назад в период пандемии, всероссийское движение #МЫВМЕСТЕ объединило некоммерческие организации, бизнес, добровольцев ради общей цели – помочь мобилизованных и их семьям. Мы уже активно оказываем психологическую, юридическую поддержку, помогаем в быту, берем под опеку сотни семей. Запросов много, и большую поддержку здесь сможет оказать российский бизнес. Компании окажут адресную социальную поддержку своим сотрудникам, примут участие в сборе гуманитарных грузов, возьмут семьи на длительное сопровождение. В пандемию мы собрали больше 30 тысяч тонн товаров помощи и более 2 млрд рублей – уверен, что и сейчас вместе преодолеем любые вызовы. Спасибо всем организациям, которые откликнулись и объединились ради общего дела», – заявил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев.

«Рассматриваются самые разные виды помощи этим категориям граждан, включая социальные выплаты, психологическую и бытовую помощь корпоративных волонтеров, качественное медицинское обслуживание, содействие в получении образования, возможностей семейного отдыха и культурного досуга», – отметил исполнительный директор «Ассоциации менеджеров» Вячеслав Евсеев.

Присоединиться к Декларации могут общероссийские, региональные и отраслевые объединения предпринимателей и работодателей, а также российские компании. Для этого необходимо заполнить анкету по ссылке.