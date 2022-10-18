Россия электрифицировала в сирийской Маалюле монастырь святой Феклы

Фото: Министерство обороны РФ

Российская межведомственная делегация в первый день рабочей поездки в Сирию (работа продлится до 20 октября) провела шесть гуманитарных акций для жителей провинций Латакия, Риф-Дамаск, Хама и Хомс.

«У нас есть хорошие перспективы, и все наши планы совместные будут реализованы в ближайшие годы. Не смотря на сложные условия в которых сейчас находятся и Российская Федерация, и Сирийская Арабская Республика, вот именно наше взаимодействие, оно не будет ослабевать, а будет только нарастать. И мы со своей стороны, как Российская Федерация, окажем очень большую, плотную поддержку Сирийской Арабской Республике и её народу», – заявил специальный представитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев наблюдая за наладкой оборудования перед торжественной передачей энергетической установки с применением солнечных панелей в Патриарший монастырь святой Феклы в городке Маалюля.

Крыши храмового комплекса украсили 72 солнечные панели, что за 5–6 часов освещения солнцем собирать и аккумулировать 100 киловатт электроэнергии. Этой энергии хватит для обеспечения потребностей всего комплекса зданий монастыря в течение суток в любое время года.

В пуске оборудования участвовал начальник Управления материально-технического обеспечения Управления делами Президента России Владимир Луньков, посол Российской Федерации в Сирии Александр Ефимов, а также представители Минобороны России.

«Я надеюсь, что все это пойдет на пользу и для всех сирийских граждан, и для всех христиан, которые сюда приезжают со всего мира, в том числе и из России», – заявил Владимир Луньков в стенах храма.

После мероприятия в Маалюле, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, член Комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев и представители ведущих вузов России посетили Российский центр науки и культуры «Русский дом» в Дамаске, где передали подопечным Ассоциации по борьбе с синдромом Дауна «Джузур» 100 комплектов гуманитарной помощи, собранной усилиями Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова и Воентелекома, входящих в СоюзМаш России.

Также российской делегацией были переданы гуманитарные наборы и генераторы семьям погибших сирийских военнослужащих в провинции Хама, генераторы и дезинфицирующие средства в больницы городов Дамаска и Хомса. Делегация Нижегородской области передала кареты скорой помощи в больницу города Латакия.

Помимо гуманитарных акций были проведены встречи представителей министерств, ведомств и вузов России и Сирии, подписаны ряд соглашений о совместном сотрудничестве и развитии двусторонних отношений в сфере здравоохранения и образования.