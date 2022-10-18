Как укрепить иммунитет с помощью сезонных продуктов – показали на кулинарном баттле

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Организаторы мероприятия – проект Роспотребнадзора «Здоровое питание», реализуемый в рамках нацпроекта «Демография», и медиагруппа «Комсомольская правда». На этот раз тема состязания звучала так: «Иммунитет на тарелке: готовим здоровые блюда из сезонных доступных продуктов».

В студии собрались популярные фуд-блогеры: Ольга Молодцова, Надежда Лучкова, Таня ЗОЖ. Каждая из девушек должна была за 20 минут приготовить вкусное, полезное и оригинальное блюдо из сезонных осенних продуктов.

Работы участниц конкурса оценивали члены авторитетного жюри, в которое вошли: Екатерина Головкова, информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»; Елена Смирнова, заведующая лабораторией демографии и эпидемиологии питания «ФИЦ питания и биотехнологий»; Филипп Ковальчук, шеф-повар, бренд-шеф «Белой Дачи»; Лариса Вербицкая, заслуженная артистка РФ, диктор, телеведущая.

Открыли шоу Екатерина Головкова и Лариса Вербицкая. Вместе они приготовили одно из самых популярных и полезных осенних блюд – овощную икру. В ее составе – кабачки, морковь, лук, чеснок и зелень. Подавать икру ведущая предложила с гренками из гречневой муки.

«Я не люблю дома готовить впрок, мне нравится, чтобы еда была свежей, и ее приготовление занимало немного времени, чтобы она была вкусной, полезной и доступной. Овощная икра – очень простое, красивое блюдо, одно из моих любимых. Все ингредиенты доступные, хорошо сочетаются. Кабачки – прекрасный, низкокалорийный продукт, в них калий, витамин В, С. Остальные овощи добавляют пользы и цвета», – прокомментировала Лариса Вербицкая.

Также она рассказала, что дома готовит в основном полезные блюда – варит супы на овощном бульоне, на горячее запекает индейку, а на десерт – груши. Члены семьи ведущей привыкли питаться вкусно и полезно, поэтому с неохотой отпускают Ларису в командировки.

Затем готовить начали фуд-блогеры. Они представили на суд жюри салат с баклажанами, осенний овощной боул и салат с дыней.

Все рецепты прокомментировала научный эксперт «ФИЦ питания и биотехнологий» Елена Смирнова. Она одобрила предложенные блюда, подтвердила их пользу и сбалансированный состав. А также напомнила, что в день необходимо потреблять 400-500 г овощей и фруктов, и блюда из сезонных продуктов в этом помогут.

Жюри оценивало не только вкус и пользу блюд, но и их оформление, подачу, а также баланс ингредиентов и то, насколько уникальными и при этом здоровыми были предложенные рецепты. Все блюда получились вкусными и полезными, поэтому судьям было непросто выбрать победителя, но все же наибольшее количество баллов набрала Ольга Молодцова и ее салат с баклажанами, помидорами, брынзой и зеленью.

Представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова поблагодарила всех участниц за то, что они нашли время и пришли в кулинарную студию.

«Хочу сказать “спасибо” всем девушкам за участие в нашем баттле! Каждая из вас представила сегодня свое уникальное сезонное блюдо – они получились не только полезными, но и модными, с красивой подачей, при этом по-домашнему вкусными. Все блюда соответствовали правилам здорового питания, и я бы сказала, что это только увеличило их привлекательность», – сказала Екатерина.

Фудблогеры получили памятные дипломы и подарки. Все рецепты, представленные на кулинарном баттле, будут размещены на в разделе «Книга рецептов – готовим вместе» на сайте здоровое-питание.рф

Если вы пропустили трансляцию кулинарного баттла «Иммунитет на тарелке: готовим здоровые блюда из сезонных доступных продуктов», запись эфира можно увидеть здесь.