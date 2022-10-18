ФСБ изъяла в России американские гранатометы и польские гранаты

Изъятое при обысках оружие преступников. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекли преступную деятельность 123 жителей 45 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения.

За сентябрь в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Башкортостане, Белгородской, Курской, Ростовской и многих других областях у нелегальных оружейников были проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

В арсенале торговцев оружием оказалось довольно тяжелое вооружение: противотанковое ружье «ПТРД», автоматический гранатомет «АГС-17», 3 пулемета («РПК», «Утес»,«MG-34»), 22 автомата («АК-103», «АК-47», «АКМ», «АК-74», «АКС-74У»), 4 гранатомета («LAW-M72», «РПГ-26», «РШГ-2»), 123 артиллерийских снаряда и мины, 462 гранаты и более 79 кг взрывчатых веществ.

У преступников нашли множество иностранных пистолетов, американский гранатомет LAW-M72 и польские гранаты «О-23». Во время задержаний выяснилось, что гранаты и пистолеты преступники пытались вывезти с Украины в зеркалах грузовых машины.

Сотрудниками ФСБ России прекращена деятельность в России 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой средств поражения, продолжается.