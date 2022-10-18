Геннадий Онищенко: Птичий грипп России не грозит. Но ухо надо держать востро!

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, доброе утро! Я просто посмотрел вот данные. Получается, что нас нынешней осенью ждет букет инфекционных заболеваний – к гриппу и к ковиду добавляется еще и птичий грипп, которого прежде не было. Какая у вас статистика и какие советы нам?

- Ну, во-первых, птичий грипп был всегда.

Тем не менее, это не значит, что он - именно тот, о котором сегодня говорят: он не опасен для человека.

- То есть?

- Беда в другом. Птичий грипп подрывает экономику.

- Нашу?

- Пока - нет. Но идёт ухудшение ситуации с гриппом птиц в странах Европы. Там уже уничтожены десятки миллионов птиц.

Одна из самых неблагополучных стран в этом плане - Голландия.

Если в Европе за год было 4 тысячи вспышек, то в Голландии - 600 тысяч. И они где-то порядка 4 миллионов птиц забили.

- А у нас как?

- Забивать - нет необходимости.

Мы-то себя сейчас птицей обеспечиваем полностью, в год производим где-то порядка 5 миллионов тонн белого мяса.

На наших фермах.

Слава Богу, за два года в этом плане был сделан большой рывок. Сначала мы у себя запретили американские ножки Буша, и тогда резко увеличили производство своего. Сейчас этот уровень поддерживается.

Но у нас не было своего яйца. Вот за эти два года были созданы инкубатории, где производят это яйцо, то есть, не привозят его из-за рубежа.

И теперь единственное, что в нашу страну сегодня разрешено завозить, это СПФ-яйца.

- Как понять?

- СПФ- яйца – это яйца, свободные от специфических патогенных контаминантов. Понимаете?

- Ой, это сложно.

- В общем, с их помощью выращивают вакцину. И «человеческая» вакцина, которая применяется против гриппа, она, в том числе, выращивается на эмбрионах, то есть, на яйцах. И вот это яйцо мы завозим.

- Так. Теперь примерно Понятно. Дальше как будет у нас обстановка? Чтобы в Голландию сильно не погружаться.

- Не, ну в Голландию мы погружаться не будем, у нас в стране ситуация пока благополучная по птичьему гриппу.

- Ясно. То есть, бояться нечего?

- Ну, как нечего? Так вообще ничего не надо бояться, надо просто выполнять все требования.

- Какие? Вот скажите простым людям.

- Что касается птицы, это требования ветеринарные - контроль за нашим единым рынком, который действует у нас в рамках евразийского экономического пространства.

Наши партнеры, по существу, без контроля поставляют в страну мясо птицы – это Казахстан, Киргизия, Армения. И они вполне могут завезти и птичий грипп, потому что там ветеринарный надзор разрушен, как, впрочем, и санитарный тоже. И они там живут, так сказать, на авось.

А что касается возможности перехода гриппа птиц на человека, - вопрос тоже постоянно находится на контроле. В частности, этим занимается у нас мой «Вектор».

- Роспотребнрадзора?

- Ну, «Вектор» - который новосибирский Центр вирусологии, да. Они этот мониторинг ведут. И есть специальные тесты, по которым оценивается опасность заболевания.

- Понял. Спасибо. Успокоили, Геннадий Григорьевич.

- Словом, птичий грипп России не грозит. Но ухо надо держать остро! Ладно. Всего доброго.