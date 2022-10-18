Грифон убивает и отправляет людей в больницы в Сингапуре

За два дня заболеваемость коронавирусом в Сингапуре выросла более чем в два раза. Фото: EAST NEWS

В Сингапуре — резкая вспышка ковида. За два дня заболеваемость выросла более чем в два раза: с 4700 заразившихся в понедельник до 11500 во вторник. Для сравнения — в Москве за сутки выявлено около 700 случаев.

«Это пришел Грифон, вариант XBB», - пишет в своем тг-канале биолог, ученый Анча Баранова. Мы уже писали, что ученые дают мифические названия новым штаммам, подвариантам «омикрона»: BQ.1 — Тифон, BQ.1.1 — Цербер, BA.2.75.2 — Хирон., BN.1 — Гидра, XBB — Грифон.

Как отмечают сингапурские медики, к сожалению, волна началась до того, как прошла массовая ревакцинации от ковида. Поэтому доля повторных инфекций довольно высока (в районе 17%). Но также отмечают, что признаков более тяжелого протекания инфекции нет, а число госпитализаций растет из-за большого числа заболевших, при этом в кислороде или в реанимации нуждаются от 0,2 до 0,3%.

А вот в Германии не все так легко. Мало того, что заболеваемость набирает обороты, так еще и много тяжелых случаев. Сейчас 27% с ковидом находятся в реанимации на вентиляции легких. «И ведь до сих пор многие утверждают, что с появлением омикрона SARS-CoV-2 стал «мягким», «легким» и «превратился в простое ОРВИ», - пишет в своем телеграм-канале врач Александр Соловьев.

В России по официальным данным, число заразившихся уменьшается, так же как сокращается число госпитализаций.

В это время американцы уже подсчитали, что из-за ковида ожидаемая продолжительность жизни серьезно сократилась. По данным CDC c 2019 по 2021 год в США ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 3 года для мужчин и на 2,3 года для женщин.

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Ученые вывели новый еще более смертоносный штамм ковида: смертность от него 80%

Зачем, спросите вы? А потому что могут...

Ученые Бостонского университета опубликовали результаты своего исследования, где рассказали, что заразили мышек мутантом, сгенерированным в лаборатории.

Для этого ученые взяли изначальный уханьский вариант вируса и добавили к нему ген, кодирующий S-белок (он же шиповидный белок, он же спайк-белок) «омикрона». А потом заразили этим химерным рекомбинантным вирусом мышек. 8 из 10 подопытных умерли...

Для сравнения параллельно заразили еще 10 мышей циркулирующим вариантом «омикрона». Не умер никто.

Собственно, ученые проводили свой эксперимент с благой целью — в очередной раз убедиться, что именно мутации в S-белке определяют способность вируса уклоняться от антител, то есть обходить защиту иммунитета. А значит, не исключено, что со временем появятся более патогенные, заразные штаммы ковида.

Но лабораторное «выведение» еще более смертоносного штамма все же вызывает большие моральные и этические вопросы...