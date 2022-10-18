Росгвардия отправит на Украину молодых командиров

В ведомстве сообщили, что с молодыми командирами поделились бесценным опытом ветераны боевых действий, в том числе офицеры, что уже выполняли боевые задачи в ходе специальной военной операции.

В Дивизии имени Дзержинского завершился учебно-методического сбор с офицерами выпускниками факультета специального назначения Новосибирского военного института войск национальной гвардии и офицерами, назначенными на должность командиров взводов специального назначения в 2022 году.

«В ходе сбора проверен уровень индивидуальной подготовки командиров взводов специального назначения, у офицеров выработан единый подход к организации подготовки и применения подразделений спецназа ведомства. Особое внимание уделено вопросам служебно-боевой деятельности спецназа Росгвардии в зоне проведения специальной военной операции», - комментируют кадры подготовки в Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что с молодыми командирами поделились бесценным опытом ветераны боевых действий, в том числе офицеры, что уже выполняли боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Они провели с молодыми офицерами интенсивные занятия по огневой, тактико-специальной, физической, инженерной, медицинской подготовке.

Прошли также практические занятия в поле по применению беспилотных летательных аппаратов. На полигоне разбирались детально конкретные практические примеры применения подразделений в зоне проведения специальной военной операции.

«В ближайшее время молодые командиры сменят своих товарищей в подразделениях, что заняты демилитаризацией и денацификацией Украины», - отметили в Росгвардии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На полигоне «Хмелевка» Балтийского флота в Калининградской области в ходе практических занятий по боевой подготовке мобилизованные военнослужащие выполнили упражнения боевых стрельб из САУ «Акация» и отработали стрельбу из 120-мм минометов «Сани».

Военнослужащие отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях, уничтожив командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении до 2,5 тысяч метров. Корректировка огня и контроль поражения целей велся штатными расчетами комплексов беспилотной авиации.

Кроме того, мобилизованные выполнили противоогневые маневры, тактические элементы контрбатарейной борьбы, провели фортификационные мероприятия по оборудованию огневых позиций.