Опубликованы фото взорванного «Северного потока»: заряд обладал мощностью, сравнимой по силе с землетрясением

Взорвавший «Северный поток» заряд обладал мощностью, сравнимой по силе с землетрясением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведская газета Expressen опубликовала снимки разрушенного взрывом газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Фото были сделаны на 80-метровой глубине с помощью норвежского подводного аппарата.

По мнению экспертов, картина ЧП не оставляет сомнений, что магистраль была разрушена с внешней стороны взрывом колоссальной мощности. «Его сила была эквивалентна землетрясению магнитудой 2,3», - сообщает издание. Судя по снимкам, отдельные фрагменты трубы, сделанной из толстой стали особой прочности, были вырваны из нитки газопровода, их обломки обнаружены рядом на дне. В других местах труба сильно деформирована. Повреждения затронули участок трассы на протяжении 50 метров. Можно предполагать, что сейчас трубопровод на многие километры заполнен морской водой.

Одновременно полиция Германии сообщила, что немецкие специалисты также сфотографировали место аварии. Снимки они пока не публикуют, но оценивают диаметр пробоины в 8 метров. И тоже пришли к выводу, что такие разрушения могли быть вызваны только сильным взрывным воздействием. Ни Швеция, ни Германия при этом не называют возможных виновных в диверсии. Кстати, компенсацию за ущерб оценивают в 17 миллиардов евро.

Напомним, что о взрывах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на участке вблизи датского острова Борнхольм стало известно 26 сентября. Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования теракта. А Россию, которая и управляет этими магистралями, к следственным действиям вообще не допустили. Впрочем, Генпрокуратура РФ самостоятельно инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны англосаксы. По его словам, диверсанты руководствовались циничной логикой: «уничтожить и заблокировать источники дешевой энергии, а также лишить миллионы людей тепла, газа, электроэнергии и других ресурсов».