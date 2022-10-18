Татьяна Тарасова вернулась в «Ледниковый период» в инвалидной коляске

Татьяна Тарасова на съемках "Ледникового периода". Фото: Даниил ОПАРИН

Как уже писала «КП», Татьяна Анатольевна Тарасова пропустила запись первых двух выпусков «Евровидения» по состоянию здоровья. Ничего серьезного, к счастью, не случилось. И 17 октября легендарный тренер появилась в съемочном павильоне, правда, на инвалидной коляске. Передвигаться самой ей трудно.

Символ и главный арбитр проекта появится в эфире в третьем и четвертом выпусках шоу 29 октября и 5 ноября соответственно. Вместе с Тарасовой оценивать номера участников будут Татьяна Навка, Виктор Васильев, Лянка Грыу и Ксения Алферова, муж которой Егор Бероев катается в паре с Еленой Ильиных.

Первые два выпуска нового сезона жюри предстало без Татьяны Тарасовой. Фото: Иван МАКЕЕВ

— Совсем скоро вернется еще и Елена Анатольевна (Чайковская — судила первые два выпуска программы), вот они вместе будут, — пояснил Илья Авербух за кулисами шоу. — Я очень рад, что Татьяна Анатольевна здесь.

А в ближайшие выходные 22 и 23 октября в Москве состоится Гран-при России по фигурному катанию, на котором Татьяна Анатольевна тоже собирается работать.

— Чувствую себя нормально, я дома, собираюсь на работу, — пояснила в эфире «Матч ТВ» Тарасова. — На Гран-при в Москве я буду работать, я готова. На уточняющий вопрос, будет ли она комментировать соревнования, тренер ответила: «Пока не знаю, что доверят».

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20