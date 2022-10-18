В Москве обсудили развитие российско-кувейтского сотрудничества

Фото фонда Росконгресс

В Москве состоялась встреча советника Президента РФ Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Кувейт в РФ Мансура аль-Отейби.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами. Стороны договорились о проведении совместных деловых и культурных мероприятий в рамках 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кувейтом, которое будет отмечаться в марте 2023 года. Планируется, что делегация Кувейта примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня 2023 года.

В начале встречи советник Президента России поприветствовал Мансура аль-Отейби и поздравил его с вступлением в должность Посла Кувейта в России, которое состоялось 20 сентября 2022 года. Антон Кобяков выразил уверенность, что работа Посольства Кувейта в Москве продолжит курс на дальнейшее укрепление разностороннего сотрудничества между государствами. Стороны в ходе встречи отметили, что присоединение Кувейта к саммиту в качестве государства-члена форума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое прошло в Астане 12 и 13 октября 2022 года, расширит возможности взаимодействия для всех участников и позволит в полной мере реализовать заявление о трансформации СВМДА в международную организацию.

«Интенсивный диалог ведётся на уровне глав министерств и ведомств России и Кувейта, а также в рамках международного сотрудничества. Причем, важность подобных контактов ещё больше возрастает в условиях текущего переформатирования системы международных отношений», - отметил Антон Кобяков.

Стороны отметили недостаточность, но вместе с тем, и огромный потенциал для расширения сотрудничества по различным направлениям, в частности, Антон Кобяков и Мансура аль-Отейби обсудили возможность отмены визового режима между Россией и Кувейтом. Этот шаг, по мнению сторон, должен стать важной вехой во взаимной интеграции бизнес-процессов двух стран.

«Я рад, что нам удалось достигнуть согласия о важности укрепления двусторонних отношений между двумя странами во многих областях, включая торговлю и инвестиции», - отметил Мансура аль-Отейби.

Особое внимание участники встречи уделили шагам по расширению совместных инвестиционных проектов. В рамках встречи стороны обсудили создание российско-кувейтского фонда инвестиций для развития сотрудничества в различных энергетических и продовольственных проектах. По словам Посла, Кувейт является признанным лидером в этих направлениях среди всех стран Залива.

Особое значение в контексте укрепления сотрудничества играет 60-летие установления дипломатических отношений между странами. Участники встречи обсудили возможность проведения в юбилейном 2023 году деловых, культурных и научных мероприятий как в России, так и в Кувейте и сотрудничество между ТПП Кувейта и Фондом Росконгресс.

Советник Президента России подчеркнул важность участия делегаций Кувейта в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме в 2023 году для знакомства российского рынка с кувейтскими проектами. Так же он подчеркнул актуальность участия молодых специалистов и ученых Кувейта в молодежных сессиях этих форумов.

«В первую очередь, необходимо заключить соглашение или меморандум о сотрудничестве для организации участия крупных предпринимателей и лидеров молодежи Кувейта на ПМЭФ и ВЭФ, и в последующие годы сделать Форумы ежегодным местом встречи крупного бизнеса и власти двух стран. В дальнейшем подобные бизнес-миссии, в том числе с участием делегаций губернаторств Кувейта, могли бы быть организованы и в другие регионы России при поддержке Фонда Росконгресс», - сказал Антон Кобяков.

ПМЭФ традиционно рассматривается как площадка для диалога по ключевым вопросам глобальной повестки и может быть использована в качестве платформы для подписания двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и Кувейтом.