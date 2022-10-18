В Москве идет подготовка к Транспортной неделе

«Транспортная неделя» – главное деловое событие отрасли в России – состоится 14–19 ноября 2022 года. В рамках мероприятия традиционно будут организованы Международный Форум и Выставка «Транспорт России, которые пройдут в московском Гостином дворе 15-17 ноября.

«Транспортная неделя» ежегодно проводится Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. № 1903-р. Миссия проекта – побуждать к дискуссии и осмыслению Российского транспорта; укреплять сопричастность транспортного сообщества к формированию устойчивого роста и благополучия нашей страны; демонстрировать всё лучшее, что есть в транспортном комплексе.

В рамках события планируется рассмотреть вопросы, касающиеся развития транспортной инфраструктуры, повышения качества грузовых и пассажирских перевозок, обеспечения безопасности на транспорте. Значительное внимание будет уделено проблематике преодоления препятствий, связанных с санкционным давлением, содействия импортозамещению и технологическому суверенитету российского транспорта.

Аудиторию мероприятий составят представители федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих российских предприятий в сфере транспорта и транспортного машиностроения, цифровизации и инфраструктурного строительства.

В 2021 году Форум и Выставка «Транспорт России» прошли в гибридном формате. В прошлом году ключевой темой был «Транспорт России — 2035. От стратегии — к реализации». За 3 дня состоялось 27 деловых форматов, в которых приняли участие 1189 человек из 15 стран. Более 300 спикеров выступили с докладами по наиболее актуальным вопросам развития отрасли. На полях «Транспорта России» было подписано 31 соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, а работу Форума и Выставки освещали 536 журналистов из 255 СМИ. Как и в 2020 году, следить за всеми открытыми деловыми сессиями можно было онлайн. За 3 дня число просмотров онлайн-трансляций составило 232 тысячи.

Среди экспонентов Выставки были ведущие игроки транспортного рынка. Посетители могли увидеть здесь все актуальные, инновационные разработки отрасли. В 2021 году в выставочной части мероприятия приняли участие более 90 экспонентов, которые разместили свои стенды на площади 3900 кв. м. Очно Форум и Выставку посетили делегации 46 регионов России. 25 из них возглавлялись руководителями субъектов.