После того, как шоу иезуитски перенесли из Украины в Великобританию, из списка участников начали отваливаться одна за другой страны, традиционно собиравшиеся выступать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как оказалось, не только российский певец SHAMAN не собирается ехать на «Евровидение». После того, как шоу иезуитски перенесли из Украины в Великобританию, из списка участников начали отваливаться одна за другой страны, традиционно собиравшиеся выступать.

Что случилось со взносами?

Первой отказалась от поездки в Ливерпуль Черногория. Вещатель RTCG, который обеспечивает делегацию, заявил, что у страны нет должного бюджета на регистрационный взнос и проживание в недешевом королевстве. Достойных спонсоров не нашлось, поэтому деньги решили сэкономить и направить на "финансирование текущих и планируемых национальных проектов".

Некоторые СМИ пишут, мол, все из-за того, что обязательная плата за вход на конкурс выросла: якобы из-за того, что Россия — крупнейший донор шоу — тоже вышла из состава участников. И теперь, по данным BBC, сумма денег, которую «Евровидение» получает ОТ ВСЕХ СТРАН-УЧАСТНИЦ, составляет около 5 миллионов фунтов стерлингов (почти 348 миллионов рублей).

При этом в прошлом году Daily Star сообщала, со ссылкой на официальный ответ Европейского вещательного союза, что организаторы конкурса получают от делегаций порядка 5,2 миллионов фунтов стерлингов (362,3 миллиона рублей).

То есть для EBU сумма взноса практически не изменилась. Но при этом из конкурса вышла Россия, вносившая, судя по всему, приличную сумму («КП» не удалось оперативно узнать у каналов, отправлявших артистов на «Евровидение» от России, каков был взнос, к этой теме мы обязательно вернемся). Так что недополученный от нашей страны транш, как выходит, попросту повесили на оставшихся в конкурсе участников — в равных долях или нет, не сообщается. Поэтому некоторым и придется, возможно, заплатить больше.

Вообще, стоимость участия в «Евровидении» для каждой страны рассчитывается индивидуально, исходя из множества факторов, в том числе ВВП и числа зрителей телеканала, транслирующего конкурс. И быть одинаковой для всех не может.

После выхода России и Черногории снежный ком начал разрастаться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кто не повезет участников в Ливерпуль?

После выхода России и Черногории снежный ком начал разрастаться. Судя по всему, финансовая нагрузка после демарша отказников увеличивалась — и небогатые страны попросту не захотели платить больше и не за себя. Поэтому от участия в шоу решили отказаться Болгария, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина, которая перестала участвовать в «Евровидении» с 2017 года («программа перестала представлять интерес»). Под большим вопросом и Словения. Вопрос о выступлении артистов пока «находится на рассмотрении».

Таким образом, «Евровидение-2023» может потерять 6 стран, то есть 20% участников — вместе с их деньгами, конечно. А траты предстоят очень солидные. Британское издание The Times предполагает, что каналу BBC придется раскошелиться на десятки миллионов фунтов стерлингов для проведения шоу "от имени Украины".

Победители «Евровидения-2022» Kalush Orchestra, так давно призывающие к миру и гуманизму, продали хрустальный микрофон, который выиграли в финале, и пустили деньги...верно, на помощь ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А что с победителями?

Кстати, и Украина, пребывающая в не лучшем для участия в музыкальном маскараде положении, тоже до сих пор еще не сообщала, отправит ли музыкантов в Ливерпуль. Тем временем победители «Евровидения-2022» Kalush Orchestra, так давно призывающие к миру и гуманизму, продали хрустальный микрофон, который выиграли в финале, и пустили деньги...верно, на помощь ВСУ — точнее, на покупку дронов для эффективного уничтожения русских солдат. Микрофон ушел с аукциона, проведенного в соцсетях, за 900 тысяч долларов (55 миллионов рублей). К примеру, стоимость одного квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro, используемого в том числе и для выполнения боевых задач, — 135 тысяч рублей.