В Одесской области ликвидирована станция космической связи Центра правительственной связи Украины

Энергетическая карта Украины постепенно скукоживается в направлении Польши. Объекты энергетической инфраструктуры киевского режима частично ликвидированы в Киеве, Житомире, Днепропетровске и Ивано-Франковске. Из-за повреждений в городах возникли временные проблемы с электричеством и водоснабжением.

«В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены», - подтвердил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он в частности отметил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в Запорожье были поражены пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра», а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах.

Генерал-лейтенант перечислил потери личного состава ВСУ в ряде районов проведения специальной военной операции: на Купянском направлении более 60-ти украинских военнослужащих, на Краснолиманском более 46, на Николаево-Криворожском более 90.

Также сожжены десятки танков и бронемашин, что поддерживали погибшую пехоту ВСУ.

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ в районах населенных пунктов Трифоновка и Новониколаевка Херсонской области, а также взводу американских реактивных систем залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики», - подчеркнул в своем заявлении Конашенков.

Кроме того, за сутки российские военные уничтожили 10 беспилотников, пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300, три склада боеприпасов ВСУ, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США, а в районе населенного пункта Палиевка Одесской области ликвидировали станцию космической связи Центра правительственной связи Украины.

Есть шансы, что Минобороны уничтожит все станции Центра правительственной связи Украины и оставит Зеленского без секретной связи.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

323 - самолета.

161 - вертолет.

2266 - беспилотных летательных аппаратов.

381 - зенитный ракетный комплекс.

5876 - танков и других боевых бронированных машин.

871 - боевая машина реактивной системы залпового огня.

3485 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6635 - единиц специальной военной автомобильной техники.