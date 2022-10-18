«На первом фото она еще беременна»: Путин восхитился альбомом с женами героев российской спецоперации

Владимир Путин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Владимир Путин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Российский лидер тепло принял регионального главу:

- В целом ситуация в области стабильная, я бы даже сказал, хорошая – по многим показателям выше среднероссийских, - похвалил президент.

- Разрешите поблагодарить, что в своем плотном графике нашли время и уделяете внимание нашему развитию, - ответил чиновник.

Дальше Азаров начал с перечисления своих успехов:

1. Не дал на ВАЗе поувольнять людей, когда производство упало на 60%.

Напомним, всех незанятых сотрудников летом отправили на благоустройство территории завода.

2. Повысил инвестиционную привлекательность. В 2018-м было 65-е место по стране, а теперь область в первой десятке!

3. Аграрии в этом году показали рекорд, собрав по 33 центнера зерна с гектара.

Но больше всего Путина заинтересовал альбом с фото солдатских и офицерских жен.

- Акцию провели женщины – жены офицеров и солдат. Они назвали ее «Жены героев». Женсовет второй гвардейской армии так решил, - объяснил губернатор.

- В кителях своих мужей и в платьях. – заметил глава страны.

- А это вообще уникальный снимок. На первой фотографии она еще беременная…

- А тут с малышом. Красивая женщина, - сказал президент.

В конце он даже попросил оставить альбом у себя.

Раньше в российской армии женсоветов не было. Это возрождение еще советской практики. Женсоветы стали появляться с 50-х годов вместе с новыми ракетными частями. В прошлом военные располагались около городов, а тут их стали селить в особо глухих местах.

Политуправление Минобороны придумало женские советы. Их участницы читали лекции на политические темы (так называемая марксистско-ленинская учеба), создавали кружки шитья, вязания, вышивания, художественного чтения…

Сейчас все попроще. Оставшиеся жены не маются от безделия, а работают на благо страны. И на повышение боевого духа.