Пропавшего из шоу «Голос» Дмитрия Нагиева взяли в заложники бандиты, решившие снять кино

Кадр из сериала «Кино про бандитов».

Пропавший из шоу «Голос» Дмитрий Нагиев вернулся к работе. Актер начал сниматься в главной роли в сериале «Кино про бандитов» — очередной криминальной комедии про братков. Для коллеги, товарища и земляка Нагиева, Михаила Пореченкова, это тоже очередная работа именно в таком жанре («Реальный папа», «Полярный» и др.)

Согласно сюжету, глава региональной ОПГ Гавр (Михаил Пореченков), освободился после отбывания 12 лет тюрьмы. Именно за решеткой брутальный мужчина решил, что его насыщенная жизнь заслуживает экранизации. Для реализации затеи вместе с коллегами по криминалу Гавр решает взять в заложники опытного актера, который должен помочь им в создании фильма — такого персонажа и играет Дмитрий Нагиев.

Кроме Нагиева и Пореченкова в сериале снимаются Наталья Бочкарева, Михаил Евланов, Сергей Астахов, Станислав Дужников, Анна Банщикова и другие. Премьера проекта запланирована на онлайн-платформе Premier.