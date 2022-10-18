Лариса Лужина: «Хотела сделать круговую подтяжку, но передумала - сердце не выдержит наркоза»

Лариса Анатольевна из тех благодарных актрис, которые хранят память о режиссере, у которого снимались Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Не так давно на киностудии им.Горького прошла презентацию книжки «Счастье - это когда тебя понимают». За основу взяты дневники режиссера Станислава Ростоцкого. На презентацию пришла Лариса Лужина. Лариса Анатольевна из тех благодарных актрис, которые хранят память о режиссере, у которого снимались.

У Ростоцкого Лужина сыграла одну из своих первых своих ролей в картине «На семи ветрах». К тому же роль главную. Лужина рассказала историю своего знакомства с Ростоцким, которому она сперва не понравилась. Он хотел снимать в главной роли актрису Нелли Корниенко. Но вмешался Сергей Аполлинариевич Герасимов, который был художественным руководителем молодых режиссёров на киностудии им.Горького, и буквально «навязал» Лужину. Герасимов был мастером на её курсе во ВГИКе. Ему надо было пристроить своих студентов на время очередной киноэкспедиции. Ростоцкому пришлось взять Лужину, из-за этого возникли трудности. Но в процессе съемок они подружились. О Ростоцком Лужина рассказывала с восхищением, вспоминала, каким он был обаятельным, остроумным человеком. Почти все актрисы, которые у него снимались, были в него влюблены...

Ну а публика, которая пришла на презентацию книжки, восхищалась Ларисой Лужиной. Народной артистке РСФСР 83 года, выглядит она прекрасно. Подтянутая, моложавая, с великолепной памятью и ясной головой. Лариса Анатольевна – кладезь киношных историй. Мы попросили актрису поделиться секретами молодости и красоты.

- Ничего сейчас не делаю. Раньше колола гиалуронку. А теперь обленилсь, - призналась Лариса Лужина. - Меня пугает, что в последнее время мне делают слишком много комплиментов. В молодости такого не было, как сейчас. Думаю, из уважения к возрасту.

- Вы действительно хорошо выглядите.

- Хотело бы получше: стараюсь похудеть, но не получается. То перестаю есть, то начинаю снова. Занимаюсь на беговой дорожке.

- Как относитесь к пластическим операциям?

- Лет 40 назад сделала верхние веки - блефаропластику. Одно время хотела сделать круговую подтяжку. Но после операции на сердце под общим наркозом поняла: мне это противопоказано. После наркоза еле пришла в себя.

- Память у вас очень цепкая. Как ее тренируете?

- Это из-за актерской профессия – стихи учу наизусть, разные роли. Вот память и тренируется. Никаких специальных секретов молодости у меня нет. Крем покупаю, какой попадется, иногда делаю маски для лица, патчи использую. В общем всё то, что и большинство женщин. Работа держит меня в форме. Слава Богу, она у меня есть.