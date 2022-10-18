Участники «Городских практик» разработали проекты развития для Самары

Фото: Пресс-служба АО «ДОМ.РФ»

15 октября в Самаре завершилась просветительская программа «Городские практики», посвященная комплексному развитию застроенных территорий в центре города. В ней приняли участие 47 специалистов в сфере развития городской среды из Самары и Самарской области: архитекторы, предприниматели, представители администраций, социологи, активисты, студенты и преподаватели профильных вузов.

СОБЛЮСТИ БАЛАНС

«Городские практики» — просветительская программа для специалистов в сфере развития городской среды в регионах России: архитекторов, представителей власти, девелоперов, градостроителей, предпринимателей. «Городские практики» входят в программу Архитекторы.рф, которая реализуется Фондом ДОМ.РФ. Всего в 2022 году на проведение «Городских практик» поступило 95 заявок из 50 регионов России.

В Самаре обучение проходило в гибридном формате. С 4 по 7 октября участники прослушали онлайн-лекции о работе с комплексной застройкой территорий на примере Казани, Екатеринбурга, Томска и Воронежа. Познакомились с особенностями применения градостроительных регламентов, разобрались в типологии городских конфликтов и изучили способы вовлечения людей в развитие пространств. Также в программу были включены онлайн-курсы Архитекторов.рф — «Правила и регламенты застройки» и «Новый стандарт качества городской среды».

Очное знакомство участников состоялось 11 октября, а на следующий день начались лекции и практические занятия. Так, например, участники «Городских практик» самостоятельно провели антропологическое исследование и градостроительный анализ застроенных территорий в центре Самары. Городские специалисты разделились на пять команд, каждая из которых работала с конкретным пространством. В финале программы команды представили учебные проекты с визуализацией разработанных идей.

Фото: Пресс-служба АО «ДОМ.РФ»

«В этом году проект "Городские практики" дошел до Самары - столицы среднего Повололжья. В контексте разговора о комплексном развитии территорий, город одновременно сложен и очень интересен в части поиска проектных решений по интеграции исторической застройки, дореволюционных и советских промышленных территорий с современными функциями, — отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов. - Необходимо соблюсти баланс между реалистичной экономической и правовой моделью и конкретным качественным градостроительным решениями. Учитывая сложность контекста, те проекты, которые будут предложены в Самаре, в дальнейшем смогут тиражироваться в городах, которые обладают богатым историческим наследием».

АРТ-КЛАСТЕР НА МЕЛЬНИЦЕ

Первая команда подготовила учебную концепцию развития территории вдоль Самарской улицы под рабочим названием «Купечество 2.0». Участники обратились к особому типу жизни, исторически сложившемуся в этой местности. Они предложили превратить существующие здания в городские многоквартирные усадьбы, просчитали рентабельность бизнеса на первых этажах и продумали новые пешеходные зоны.

Вторая команда работала над созданием нового туристического и культурного центра на стрелке рек Волги и Самары. Учебный проект получил название «Перекресток эпох»: участники выяснили, что на этой территории располагались две Самарские крепости 1586 и 1706 годов постройки, а сейчас здесь находятся здания XIX века, советская застройка и современное жилье. Наиболее привлекательной и заметной точкой нового парка-музея могут стать археологические окна, которые позволят показать жителям и туристам исторические фундаменты города. Пространство мельницы Соколова и самарский элеватор образуют арт-кластер, который участники предложили насытить новыми функциями: здесь расположатся лофт-отель, апартаменты, офисы креативных индустрий и творческие мастерские. Предполагается, что современные технологии будут развиваться в Технопарке на территории комбикормового завода.

Связующим звеном новых точек притяжения является набережная Самары, благоустройство которой откроет новые сценарии взаимодействия жителей с большой водой.

Участники третьей команды показали учебную концепцию «Самарской деревни». Они исследовали историческую застройку, расположенную недалеко от Старой и Новой бухт реки Самары. Команда поделилась идеей сохранить уникальную атмосферу тишины и уюта самарского двора, основать здесь культурно-ремесленный кластер и создать рекреационное пространство — набережную, объединяющую обе бухты. Для этого потребуется повысить транспортную доступность этой территории, улучшить пешеходные связи и открыть доступ к воде. Команда разработала дорожную карту проекта до 2026 года.

Фото: Пресс-служба АО «ДОМ.РФ»

Четвертая команда работала с непосредственным центром Самары, учебный проект получил название «Тихий центр». Его отправной точкой стали Губернский рынок и прилегающий к нему сквер. Участники «Городских практик» решили поддержать сценарий взаимодействия малоэтажной исторической застройки тихого центра города и исторического рынка. Авторы считают, что городу необходимо реконструировать историческое наследие вдоль улиц и сформировать застройку переменной этажности.

Пятая команда представила проект «Город-сад». Его авторы работали с пространством на Ново-Садовой улице рядом с Парком культуры, которое застраивалось в 1930-е и 1940-е годы и изначально планировалось как рекреационное. Участники озвучили два варианта комплексного развития этого места. Первый они предполагает ввести объемно-пространственный регламент, разработать дизайн-код и благоустроить территорию. Второй учебный проект направлен на работу с правообладателем, а именно, сфокусирован на концепции «нового города», где соединяются современные технологии, живописная природа и мультифункциональная среда. Оба варианта предполагает диалог с жителями и их вовлечении в проект.

Куратором программы выступила архитектор, эксперт по городскому развитию Анастасия Нестерова. При подготовке учебных проектов участникам помогали эксперты и тьюторы, в том числе главный архитектор Саратова, участница программы Архитекторы.рф 2022 Анастасия Пузанова, соосновательница link.bureau, доцент кафедры «Архитектура» Самарского политеха Рената Насыбуллина и эксперты по городскому планированию, выпускницы программы Архитекторы.рф Анастасия Катаргина и Камилла Ризаева.