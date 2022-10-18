Нейросеть выдает диагноз на расстоянии, а VR-костюм ставит на ноги лежачих

Нейросеть анализирует и интерпретирует медицинские данные пациента, а после выдает врачу независимую оценку здоровья и рекомендации Фото: Shutterstock

Речь о проектах, которые уже находятся на апробации в российских клиниках и помогают врачам и пациентам.

ОЦИФРОВАЛИ БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

Часто бывает так: один врач говорит одно, идешь к другому – у того свое видение. В итоге на руках два назначения, и оба разные – выбирай. А как выбрать, если ты не доктор? По данным исследований, расхождения могут достигать 20%. Нередки случаи, когда один и тот же доктор, осматривая пациента спустя непродолжительное время, может изменить свое первоначальное мнение. Чтобы снизить риск неточностей и ошибок из-за человеческого фактора, ученые и призвали в помощники искусственный интеллект.

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) разработали систему поддержки принятия врачебных решений для лечения пациентов с болезнью Паркинсона.

Программа Neurovision базируется на комплексе технологий компьютерного зрения и машинного обучения. Нейросеть анализирует и интерпретирует медицинские данные пациента, а после выдает врачу независимую оценку здоровья и рекомендации.

Сейчас новинку тестируют врачи в медицинском центре ДВФУ и ведущих клиниках Москвы и Уфы, к проекту также подключается Казань.

- Использование Neurovision обеспечивает одинаково высокий уровень медицинского осмотра, независимо от местоположения — будь это в Москве или во Владивостоке, пациент получит объективную оценку своего здоровья и соответствующее лечение, - заверил врач-нейрохирург медцентра ДВФУ и руководитель научного проекта «Научно-образовательный и испытательный полигон: искусственный интеллект и цифровые медицинские сервисы» Артур Биктимиров.

РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК В СКАЗКЕ

Еще один проект ДВФУ - реабилитации двигательных и вестибулярных нарушений в виртуальном пространстве с использованием специального костюма VR-погружения. Происходит электростимуляция определенной группы мышц пациента, и человек совершает то или иное движение. Все это напоминает известный фильм «Первому игроку приготовиться», в котором главный герой использует похожий тактильный костюм.

Программу реабилитации можно будет пройти даже дома, взяв чудо-костюм напрокат, что очень упростит процесс восстановления людей с ограниченными возможностями здоровья. Это еще и новые впечатления! Виртуальное пространство ведь геймифировано под космос или сказочную среду.

Проректор по перспективным проектам ДВФУ Елена Харисова рассказала, что в университете идет работа над цифровым двойником отделения нейрохирургии их медцентра, открывают новые методы диагностики опухолей головного мозга и разрабатывают современные костные биоматериалы для применения в травматологии и хирургии. Все эти проекты – часть программы Минобрнауки России «Приоритет 2030», которая является одной из мер государственной поддержки вузов нацпроекта «Наука и университеты».