«Миллионы англичан не могут позволить купить еды»: премьер Лиз Трасс за месяц разрушила экономику Великобритании

Рейтинг Лиз Трасс упал до 10% Фото: REUTERS

Она рискует стать самым короткоживущим лидером в британской истории. Полтора месяца назад Лиз Трасс триумфально въехала в резиденцию премьер-министра, обещая навести порядок с экономикой, сократить налоги и повысить субсидии. Получилось не очень. Энергетический кризис, вызванный абсурдными антироссийскими санкциями, никуда не делся, и теперь лондонские журналисты откровенно глумятся над первым министром:

«Если Борис Джонсон (предыдущий премьер — ред.) был медленным ядом, то Лиз Трасс — мгновенная отрава», — пишет издание Guardian.

«Больше половины членов правящей Консервативной партии хотят, чтобы Трасс ушла в отставку», — вторит «народная газета» Daily Mail.

«Депутаты Палаты общин спрашивают уже в семнадцатый раз, почему Трасс не явилась в парламент с отчётом о решении проблем», — напоминает ещё одно влиятельное СМИ — Independent.

На этом фоне госпожа премьер-министр может по-прежнему обвинять во всём Кремль и сражаться с «российской агрессией» — но обычных британцев волнуют совсем другие новости. Например, национальная энергосеть объявила, что в январе-феврале — пиковых месяцах по потреблению тепла и света — может быть введён график отключений домохозяйств от этих благ. Для начала — на три часа в день, с 16:00 до 19:00. А там посмотрим. Для обозначения дефицита используется толерантное слово «рационирование».

Неудивительно, что рейтинг Трасс упал до комических 10% — ни один лидер западных стран не может похвастать столь слабой народной поддержкой. Зато по темпам инфляции Британия — в лидерах среди государств «Большой семёрки». Заголовки тех же английских газет больше напоминают архивные материалы времён войны или великой депрессии:

«Из-за стоимости потребительской корзины — миллионы жителей Соединённого Королевства вынуждены отказываться от еды, — пишет уже упомянутая Guardian. — Таких людей, включая детей, сейчас больше, чем в самые тяжёлые месяцы пандемии коронавируса».

Почему Британия страдает от кризиса сильнее других западных игроков — понятно. Десятилетиями Лондон был тихой гаванью для беглых коррупционеров и банкиров-воришек из развивающихся стран, включая Россию. Под их «обслуживание» был заточен огромный сектор национальной экономики, до половины всех доходов сферы услуг на берегах Темзы формировалось из столь сомнительных поступлений. Но теперь Запад сам рвёт все связи с Москвой, включая финансовые. А попавшие под санкции «русские олигархи» в одночасье стали нищими, на них королевство больше не заработает.

Часть депутатов пока ещё правящей Консервативной партии готовы на что угодно, вплоть до возвращения Бориса Джонсона, которого они же изгнали пять месяцев назад. Но, судя по пикированию экономики, даже это поможет мало.