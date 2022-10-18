«Герань» - это, по оценкам экспертов, копия очень удачного иранского беспилотника «Шахед» Фото: REUTERS

Столбы дыма над городами Украины. Горит критическая инфраструктура — тепловые электростанции Киева, Харькова, Днепропетровска, Житомира... По улицам бегают полицейские и националисты в камуфляже — шмаляют из ружей в небо. Даже домохозяйки с берданками, высунувшись из окон, целят ввысь. А там... Там, с визгом мопеда и вихлянием подвыпившей курсистки, невозмутимо летит «Герань» - новое русское чудо-оружие — беспилотник-камикадзе. И подрывает ТЭЦ, вагонные депо, нефтебазы.

Попавшие в плен украинские солдаты тоже признаются, что на них наводят ужас эти «летающие газонокосилки» - те самые «Герани». Стаи этих маленьких, но грозных самолетиков набрасываются на украинские штабы, склады боеприпасов и даже на танки.

О «Герани» стали говорить как о «вундерваффе», - чудо-оружии, которое затмило собой разрекламированные турецкие беспилотники «Байрактар».

1. ОТКУДА КРЫЛЬЯ РАСТУТ?

На самом деле наша «Герань» - это, по оценкам экспертов, копия очень удачного иранского беспилотника «Шахед». А тот, в свою очередь - гибрид сразу двух самых раскрученных западных ударных беспилотников - американского Predator и израильского Hermes.

Эту машину-камикадзе на родине и в России еще называют «персом». Несмотря на небольшие габариты, у нее внушительные тактико-технические характеристики. Заглянем в паспорт модификации «Герань-2»:

Длина: 3,5 м

Размах крыла: 2,5 м

Дальность полета: 1.800-2.500 км

Высота полёта: от 60 до 4.000 м

Вес: 200 кг

Вес боеприпаса: - 50 кг

Скорость: 150-180 км/ч

Продолжительность барражирования: 10-12 ч

Контейнеры с такими дронами легко размещаются на грузовиках, железнодорожных платформах и кораблях. Мощностью двигателя - 50 лошадиных сил. Действительно, как у хорошего мопеда.

«Герань» может атаковать цель и стаей – по 5-6 дронов.

Спецы считают, что высокая точность ударов «Герани» связана с ее очень эффективной системой самонаведения (эта «фишка» держится в строгом секрете. А разгадать ее пока невозможно, потому что дрон-камикадзе взрывается вместе с этой системой).

2. ПОЧЕМУ ЕГО ТРУДНО СБИТЬ?

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович уже признал: «Россия нашла ключик к ПВО Украины». И этот ключик — та самая «Герань»

Ни недобитые остатки старой, еще советской ПВО Украины, ни новые системы, поставленные Киеву странами НАТО, не справляются с этими крылатыми «газонокосилками».

Почему?

Из-за небольших размеров «Герань» почти не видна на экранах современных радаров. Они вообще «слепы», если дрон подбирается к цели на низкой высоте — 60 метров. А главное — из-за слабосильного моторчика «от швейной машинки» этот беспилотник почти не оставляет в небе тепловой след, на который заточены натовские ПВО. Это вам не мощная ракета вроде «Калибра». Поди засеки.

Однако и по-старинке - сбить «Герань» из ружья или зенитки удается редко.

Близнец «Герани» иранский «Шахед» показал свою эффективность при обходе американских систем ПВО в Саудовской Аравии – во время успешной атаки повстанцев-хуситов на нефтяные заводы. Тогда с «Шахедами» не могли справиться даже хваленные системы «Пэтриот», поставленные США. После той атаки репутация «Пэтриотов» была подорвана так, что многие страны, желавшие купить эти системы, отказались от контрактов.

О «Герани» стали говорить как о «вундерваффе» Фото: REUTERS

3. КАК ОН ПОЯВИЛСЯ В РОССИИ?

Говорят (но это лишь слухи!), летом российская делегация спецов посетила Иран, где ей были представлены сразу несколько видов дронов - «Мохаджер-6», «Шахед-136» и «Шахед-191». Наши парни проверили их в деле, были в восторге от результатов и просили «завернуть тыщу штук». Тогда же «товару» и было решено дать название «Герань» (по созвучию с Ираном).

По другой версии, наши спецы, разобрав до винтика «Шахед», сами наладили массовый выпуск «Гераней» уже в России. И клепают их в три смены.

По крайней мере официально Иран не подтверждает (и правильно делает) поставки боевых дронов России. А Москва не подтверждает их закупки.

Но дроны летают, бьют по целям на Украине, и на их крыльях написано по-русски: «Герань».

4. ПОЧЕМ «ЦВЕТЫ»?

Какой только чепухи о стоимости «Герани» не пишут в соцсетях. Кто-то даже втиснул в Википедию астрономическую цену – $7,5 миллиона за штуку. Это же стоимость примерно 5 «Калибров»!

Чувствуется почерк провокаторов, - смотрите, мол, в какие денежки «игрушка» обходится российским налогоплательщикам. Такие деньжищи!

Врут, конечно.

У «Герани» даже винт не из металла, а из … дерева! И это не минус, а плюс всей конструкции, которая от этого легче и ее сложно обнаружить радарам. Она вообще предельно проста, а потому и массовая, и дешевая. В итоге выходит невероятно эффективное оружие за небольшие деньги.

Намного дешевле крылатых ракет.

Так сколько же реально стоит «Герань»?

Знающие военспецы лишь намекают, мол, ну сколько может стоить, хороший мопед или легкий мотоцикл с движком (как у «Герани») в 50 лошадей? Ну 1 миллион рублей, ну пусть даже 1,5 миллиона. Добавьте стоимость горючего, пусковой установки, системы наведения и боеприпаса. И вы будете близки к $30 тысячам. Но не 7,5 же миллионов, как говорят провокаторы! А дешевле раз этак в 200...

Cбить «Герань» из ружья или зенитки удается редко Фото: REUTERS

5. ЕСТЬ ЛИ У КИЕВА ЗАЩИТА?

Советник мэра Киева Юрий Зозуля заявил, что столицу Украины охраняет надежный антидроновый купол. Выходит, этот купол дырявый? Десятки «Гераней» успешно поражают цели в Киеве. И лишь около 10% сбиваются. Это супер-успех для «Герани» и оглушительный провал для «куполов» ПВО Украины и НАТО.

Зеленский, конечно, уже начал клянчить у США и ЕС еще больше систем противовоздушной обороны. Самых-самых. И ему обещают помочь. Но побаиваются опозориться. Кто будет покупать новейшие ПВО стран Запада, если и они окажутся бессильны против «крылатых газонокосилок».

Особая надежда Киева на Израиль - непримиримого врага Ирана. Говорят,

Тель-Авив уже нашел способ поставки Украине своего «Железного купола», не разругавшись с Москвой. Через частную фирму и Польшу как посредника.

Да, этот «Железный купол» может сбивать и ракеты, и дроны. Правда, его эффективность (лишь 20-30% перехвата целей) не устроила в свое время США, которые отказались покупать эту систему у Тель-Авива.

Что же еще может получить Киев?

США и Франции обещают поставить систему NASAMS. Германия уже передала зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Плюс – зенитные самоходки Flakpanzer Gepard. Великобритания планирует отправить зенитно ракетные Stormer HVM.

Нельзя исключать, что Вашингтон поставит Киеву и «Patriot».

Какой из этого вывод?

России надо спешить использовать «Герани» пока Запад не накрыл Украину вскладчину своим пестрым ПВО. И наращивать их количество. Стаю дронов сбить намного сложнее, чем одиночный беспилотник.

И тогда любой даже самый «Железный» купол окажется дырявым «медным тазом»…

«Герань» - новое русское чудо-оружие — беспилотник-камикадзе. Подрывает ТЭЦ, вагонные депо, нефтебазы Фото: REUTERS

6. НЕЗАЛЕЖНЫЙ БЛЕФ?

Тем временем в соцсетях Украины уже гуляет бравада о том, что незалежные конструкторы корпят над своим чудо-дроном. Дальность полета у него, якобы, 1000 километров, а вес боевой части – 75 кило. Понятно, что киевскую пропаганду всегда надо делать на 10. И все же вопрос: могут ли украинцы, как и мы, скопировать какой-нибудь иранский, турецкий, американский или израильский дрон? Рассудим так: могли бы – давно это сделали. Но, возможно, те же американцы передаду (или уже передали) свои дроновые технологии украинцам.

И как мы будем сбивать украинские дроны?

Ну не дорогущими же ракетами лучших в мире комплексов ПВО С-300 или С-400? Это все равно что палить из пушки по воробьям.

Для этого у нас есть, например, ракетно-пушечный «Панцирь», который уже успешно валил с неба дроны террористов в Сирии.

Неплохо показали себя там и наши комплексы "Тор-М2" (сбивали беспилотники с эффектиностью 80-90%). Командир батареи «Торов» Роман Песков рассказывал:

- Наши возможности позволяют видеть даже самые малогабаритные цели вплоть до птиц.

А есть еще средства РЭБ – радиоэлектронной борьбы. Скажем, антидроновый комплекс «Силок»,

который может перехватить управление беспилотником врага. Или противдроновое ружье «Задира».

Да и российские инженеры с конструкторами наверняка уже засели за создание принципиально новых систем ПВО — «глазастых» и «непроходимых» даже для роя боевых дронов. Надобность в такой защите давно назрела во всем мире. Наша оборонка может здесь лишний раз подтвердить свое превосходство.

7. ЧТО ЕЩЕ У МОСКВЫ «В РУКАВЕ»?

Восторгаясь боевыми возможностями «Гераней» с иранскими корнями, мы как-то забываем, что и наши отечественные ударные беспилотники «не лыком шиты». Правда, их оказалось пока маловато. Сейчас наша оборонка пытается исправить положение.

Сегодня над полем боя кружит «Орлан 10», - пожалуй, самый известный российский беспилотник. У него – внушительный боекомплект - 4 осколочно-фугасных снаряда. «Орлан» может транслировать цели для поражения сверхточной артиллерией. Он способен находиться в воздухе до 16 часов и летать на расстояния до 600 км.

Есть у нас и свой дрон-камикадзе «Ланцет». Он тоже активно применяются в боях на Украине.

«Ланцет» передаёт оператору изображение цели, что позволяет не только снайперски ее поражать, но и подтверждать результат работы дрона.

Правда, «Ланцет» меньше «Герани». Его дальность - до 40 км, время полёта – 1 час, вес боевой части - 5 кг.

Есть и еще один барражирующий боеприпас - «КУБ». Его боевая часть весит 3 кг. В мае этого года состоялся «бенефис» этого дрона: он снайперски поразил американские гаубицы M777 вместе с расчётами.