22 октября во всех образовательно-производственных центрах «Профессионалитета» пройдет единый День открытых дверей

Фото: АНО «Национальные Приоритеты»

В 2023 году для абитуриентов будет доступно обучение в 141 кластере, 70 из которых будут впервые открыты в сентябре 2023 года. К обучению студентов «Профессионалитета» присоединятся более 500 компаний-работодателей.

Для участников Дня открытых дверей будут организованы экскурсии на предприятия, мастер-классы и профориентация в формате профессиональных проб, презентации программ и карьерных возможностей. В 2023 году для поступления доступно более 10 отраслей среди которых железнодорожный транспорт, металлургия, строительная отрасль и многие другие.

«В рамках направления «Строительная отрасль» проекта «Профессионалитет» в 2023 году будет создано шесть образовательно-производственных кластеров, в состав которых войдут отраслевые органы исполнительной власти региона, профессиональные образовательные организации, ведущие подготовку кадров для отраслей, опорные работодатели», - рассказал Директор Департамента государственной политики в сфере СПО и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин, выступая на II Международном строительном чемпионате.

1 сентября учебный год начался для первого потока студентов программы «Профессионалитет» — 150 тыс. студентов начали свое обучение в 71 образовательно-производственном центре, включающих более 250 современных колледжей в 43 регионах России. Уже с этого года ребята осваивают востребованные профессии в короткие сроки, получат релевантный профессии опыт на производствах, станут хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.

Программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

Студенты «Профессионалитета» занимаются в том числе в современных мастерских, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование». Такие мастерские позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 2200 мастерских, а к 2024 году таких мастерских будет более 5 тыс.

Если вы хотите узнать больше о федпроекте «Профессионалитет», колледжах и компаниях-участниках федпроекта в вашем регионе, то всю информацию можно узнать на портале ЯПРОФ.РФ.

А для родителей, кто задается вопросом: Колледж или ВУЗ? в социальных сетях «Национальные проекты России» вышла серия нового ток-шоу «Снова в школу?!», где родители с экспертом обсуждают плюсы среднего профессионального образования и стараются найти ответы на все вопросы о вызовах современного образования.