БПЛА Bayraktar турецкого производства в руках ВСУ — наиболее простая цель для расчетов ЗРК «Тор» Западного военного округа Фото: REUTERS

Украинский омбудсмен прессует Красный Крест

Дмитрий Лубинец, омбудсмен незалежной, призвал к ликвидации Международного комитета Красного Креста. Этот защитник униженных и оскорбленных на голубом глазу обвинил МККК в том, что его представители не прибыли на границу, чтобы «добиться от России доступа к военнопленным в Еленовке». Лубинец заявил, что если организация не выполняет свои обязательства, то «она должна быть ликвидирована». При том ранее, 16 октября Красный Крест опубликовал на сайте призыв к обеим сторонам конфликта дать доступ к военнопленным. В заявлении организации указано, что 11 ее сотрудники находятся в режиме готовности в Донецке, но пока не получили минимальных гарантий безопасности. Кажется, оценка такого поведения - слишком тяжкий крест для неокрепшего сознания 41-летнего украинского функционера.

Попавшие в плен бойцы ВСУ рассказали про ужасы мобилизации

Украинские военные, сдавшиеся в плен российским войскам, в красках описывают, как по осени проходит мобилизация в незалежной. По данным военнопленных , в самостийной в ВСУ «гребут всех подряд». На прежние требования к состоянию здоровья призывников давно махнули рукой. Так Иван Ряхлицкий из Черкасской области заявил, что из-за проблем со здоровьем его до октября не брали в армию, но теперь заявили, что «и с такими болячками люди служат». Другой украинский военный Николай Швец, сообщил, что медкомиссии на жалобы призывников внимания не обращают. Николай Дяченко из Сум признал: «Им надо количество, хромой, кривой, горбатый — все равно идут». Нелегка хромая судьба украинского призывника...

Незалежная наращивает поток диверсантов на юге

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области сообщил, что не менее десятка диверсионно-разведывательных групп ВСУ зафиксированы на запорожском направлении только за последние двое суток. Эти ДРГ выявлены благодаря беспилотникам и квадрокоптерам. Судьба диверсантов незавидна.

Почему турецкие беспилотники падают как подкошенные

БПЛА Bayraktar турецкого производства в руках ВСУ — наиболее простая цель для расчетов ЗРК «Тор» Западного военного округа. Зенитчики рассказывают: «Нас пугали: «Байрактар», «Байрактар». Оказалось — одна из самых простых целей наших». Проста она потому, что летит с одной и той же скоростью и на постоянной высоте. При том Минобороны РФ сообщило ранее об уничтожении ангара с «Байрактарами» в Николаевской области. Глупые птицы летят на восток, умные — прочь из незалежной.

Французскую журналистку третируют за сочувствие Донбассу

Анн-Лор Боннель, журналистка из Франции, сообщила, что ее не только лишили работы, но и постоянно угрожают после выхода ее фильма о Донбассе. Эту ленту француженка снимала с 24 февраля по 11 марта 2022 года. По возвращении на родину, заказчики картины исчезли .А саму Боннель уволили из парижского университета, где она преподавала в течение 15 лет. Причину объяснили так: «В электронном письме меня уведомили, что я больше не соответствую ценностям университета, потому они не могут позволить мне продолжить работу». В мае Анн-Лор Боннель на неформальном заседании в ООН привела показания очевидцев преступлений националистов запрещенного в России батальона «Азов». Были оглашены свидетельства жителей Мариуполя о том, что украинские военные занимали жилые дома, не выпускали горожан, избивали их. После этого журналистке стали поступать угрозы. Ну, это же обычные способы отстоять настоящие демократические ценности.

В Германии отмечают изменения в психике Зеленского

После того, как шестой президента Украины в панике обратился к Западу с требованием экстренно поставить Киеву как можно больше средств ПВО, читатели издания Die Welt отметили, что лидер незалежной сдувается. Вот самые яркие из откликов: «Уже умоляющее, а не угрожающее заявление от Зеленского. Как насчет переговоров?». «Обычно он всегда требует, а теперь требует - не болен ли он?». «Рейтинг Зеленского настолько упал, так что теперь формулировка была изменена, чтобы предстать в лучшем свете?». А вообще все просто — ему страшно.

ООН признала факты истязаний украинцами военнопленных

Комиссия Совета по правам человека ООН по расследованию событий на Украине признала в докладе, опубликованном 18 октября, как минимум два факта военных преступлений против российских военнопленных. Они случились в марте 2022-го в Харьковской и Киевской областях. В докладе говорится: «Задокументированы два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил. Это является военным преступлением».

В первом случае украинские военные в селе Малый Роган Харьковской области с 24 по 26 марта стреляли в упор по ногам трем пленным россиянам. Одного из пострадавших избивали прикладом при допросе. 29 марта у поселка Дмитровка в Киевской области боец ВСУ три раза выстрелил с близкого расстояния в российского пленного, который до этого уже был ранен. Внимание - вопрос: хоть кто-то это осудит? Или жена Цезаря вне подозрений?

Киев хочет разорвать отношения с Тегераном

Дмитрий Кулеба, глава МИД убежден, что его стране пора порвать дипотношения с Ираном. Министр заявил: «С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок иранских вооружений России, вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Тегераном». В Иране содрогнулись от такой решительности. И утерли скупую слезу досады.

Рада признала независимость «Чеченской республики Ичкерия»

У Верховной Рады много важных дел. Так 18 октября озабоченный украинский парламент большинством голосов признал независимость так называемой Чеченской Республики Ичкерия. Парламентарии заявили, что это «временно оккупированная» территория. Которая якобы вошедшая в состав РФ в результате «вооруженной агрессии». Разумеется, «с нарушением устава ООН». Заодно осудили «совершение геноцида против чеченского народа». Так и портят себе карму и близкие переспективы, так и портят...

В украинском МИДе в упор не видят паники иностранных дипломатов

Олег Николенко, спикер украинского МИДа, заявил, что посольства иностранных государств тихо-мирно продолжают свою работу в столице незалежной. По его данным, ни одно дипучреждение не сообщало о том, что покидает славный город на Днепре. И назвал представительства ведущих, по его мнению стран, которые остаются на местах — США, Канады, Германии. Заявление МИДа Китая о том, что сотрудники его посольства в Киеве будут эвакуированы, спикер не заметил. Как и аналогичное заявления ряда европейских стран. Все, что в глаза — то божья роса.