БПЛА Bayraktar турецкого производства в руках ВСУ — наиболее простая цель для расчетов ЗРК «Тор» Западного военного округа
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Дмитрий Лубинец, омбудсмен незалежной, призвал к ликвидации Международного комитета Красного Креста. Этот защитник униженных и оскорбленных на голубом глазу обвинил МККК в том, что его представители не прибыли на границу, чтобы «добиться от России доступа к военнопленным в Еленовке». Лубинец заявил, что если организация не выполняет свои обязательства, то «она должна быть ликвидирована». При том ранее, 16 октября Красный Крест опубликовал на сайте призыв к обеим сторонам конфликта дать доступ к военнопленным. В заявлении организации указано, что 11 ее сотрудники находятся в режиме готовности в Донецке, но пока не получили минимальных гарантий безопасности. Кажется, оценка такого поведения - слишком тяжкий крест для неокрепшего сознания 41-летнего украинского функционера.
Украинские военные, сдавшиеся в плен российским войскам, в красках описывают, как по осени проходит мобилизация в незалежной. По данным военнопленных , в самостийной в ВСУ «гребут всех подряд». На прежние требования к состоянию здоровья призывников давно махнули рукой. Так Иван Ряхлицкий из Черкасской области заявил, что из-за проблем со здоровьем его до октября не брали в армию, но теперь заявили, что «и с такими болячками люди служат». Другой украинский военный Николай Швец, сообщил, что медкомиссии на жалобы призывников внимания не обращают. Николай Дяченко из Сум признал: «Им надо количество, хромой, кривой, горбатый — все равно идут». Нелегка хромая судьба украинского призывника...
Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области сообщил, что не менее десятка диверсионно-разведывательных групп ВСУ зафиксированы на запорожском направлении только за последние двое суток. Эти ДРГ выявлены благодаря беспилотникам и квадрокоптерам. Судьба диверсантов незавидна.
БПЛА Bayraktar турецкого производства в руках ВСУ — наиболее простая цель для расчетов ЗРК «Тор» Западного военного округа. Зенитчики рассказывают: «Нас пугали: «Байрактар», «Байрактар». Оказалось — одна из самых простых целей наших». Проста она потому, что летит с одной и той же скоростью и на постоянной высоте. При том Минобороны РФ сообщило ранее об уничтожении ангара с «Байрактарами» в Николаевской области. Глупые птицы летят на восток, умные — прочь из незалежной.
Анн-Лор Боннель, журналистка из Франции, сообщила, что ее не только лишили работы, но и постоянно угрожают после выхода ее фильма о Донбассе. Эту ленту француженка снимала с 24 февраля по 11 марта 2022 года. По возвращении на родину, заказчики картины исчезли .А саму Боннель уволили из парижского университета, где она преподавала в течение 15 лет. Причину объяснили так: «В электронном письме меня уведомили, что я больше не соответствую ценностям университета, потому они не могут позволить мне продолжить работу». В мае Анн-Лор Боннель на неформальном заседании в ООН привела показания очевидцев преступлений националистов запрещенного в России батальона «Азов». Были оглашены свидетельства жителей Мариуполя о том, что украинские военные занимали жилые дома, не выпускали горожан, избивали их. После этого журналистке стали поступать угрозы. Ну, это же обычные способы отстоять настоящие демократические ценности.
После того, как шестой президента Украины в панике обратился к Западу с требованием экстренно поставить Киеву как можно больше средств ПВО, читатели издания Die Welt отметили, что лидер незалежной сдувается. Вот самые яркие из откликов: «Уже умоляющее, а не угрожающее заявление от Зеленского. Как насчет переговоров?». «Обычно он всегда требует, а теперь требует - не болен ли он?». «Рейтинг Зеленского настолько упал, так что теперь формулировка была изменена, чтобы предстать в лучшем свете?». А вообще все просто — ему страшно.
Комиссия Совета по правам человека ООН по расследованию событий на Украине признала в докладе, опубликованном 18 октября, как минимум два факта военных преступлений против российских военнопленных. Они случились в марте 2022-го в Харьковской и Киевской областях. В докладе говорится: «Задокументированы два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил. Это является военным преступлением».
В первом случае украинские военные в селе Малый Роган Харьковской области с 24 по 26 марта стреляли в упор по ногам трем пленным россиянам. Одного из пострадавших избивали прикладом при допросе. 29 марта у поселка Дмитровка в Киевской области боец ВСУ три раза выстрелил с близкого расстояния в российского пленного, который до этого уже был ранен. Внимание - вопрос: хоть кто-то это осудит? Или жена Цезаря вне подозрений?
Дмитрий Кулеба, глава МИД убежден, что его стране пора порвать дипотношения с Ираном. Министр заявил: «С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок иранских вооружений России, вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Тегераном». В Иране содрогнулись от такой решительности. И утерли скупую слезу досады.
У Верховной Рады много важных дел. Так 18 октября озабоченный украинский парламент большинством голосов признал независимость так называемой Чеченской Республики Ичкерия. Парламентарии заявили, что это «временно оккупированная» территория. Которая якобы вошедшая в состав РФ в результате «вооруженной агрессии». Разумеется, «с нарушением устава ООН». Заодно осудили «совершение геноцида против чеченского народа». Так и портят себе карму и близкие переспективы, так и портят...
Олег Николенко, спикер украинского МИДа, заявил, что посольства иностранных государств тихо-мирно продолжают свою работу в столице незалежной. По его данным, ни одно дипучреждение не сообщало о том, что покидает славный город на Днепре. И назвал представительства ведущих, по его мнению стран, которые остаются на местах — США, Канады, Германии. Заявление МИДа Китая о том, что сотрудники его посольства в Киеве будут эвакуированы, спикер не заметил. Как и аналогичное заявления ряда европейских стран. Все, что в глаза — то божья роса.