Киев раскрыл правду: поставленные Турцией «Байрактары» были сбиты за первую неделю спецоперации

На Украине признались, что в «Байрактаре» больше пиара и коррупции, чем боевой эффективности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитые пранкеры Вован и Лексус позвонили в Киев экс-главе администрации президента Украины Сергею Пашинскому, представившись экс-послом США в России Майклом Макфолом. И с американским акцентом спросили про ударные беспилотники «Байрактар», которые Турция поставляет Киеву:

- А как у вас с «Байрактаром» обстоят дела? И какая мощность у турецкого завода, который будет заниматься сборкой «Байрактаров» в Украине?

Ответ Пашинского, кстати, очень близкого к оборонпрому Украины, был оглушительным:

- В «Байрактаре» больше пиара и коррупции, чем боевого применения! Это прежде всего пиар-проект. У нас же было много «Байрактаров». И их за первую же неделю войны все посбивали! То есть, «Байрактар» сам по себе вообще не чудо-оружие. Хорошей системой ПВО он сбивается влет и никакой боевой эффективности у него нет.

Но Америка нам дала ракеты противолокационные. Дала «Хаймерсы» (высокоточные реактивные системы залпового огня. - Ред.). Вот в связке с ними «Байрактар» еще как-то работает.

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